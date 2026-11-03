Nuove stazioni metro a Palermo, Lagalla “Novità importante per la città”

PALERMO (ITALPRESS) - “È una di quelle operazioni che abbiamo cercato di sollecitare ancor più delle altre, insieme al ponte Corleone, perché si tratta di una novità importante per la città. E devo dire: abbiamo trovato una sinergia significativa, tanto col Gruppo RFI quanto — e soprattutto — col governo regionale. Oggi consegniamo ai palermitani una nuova possibilità di mobilità pubblica di massa, con un avvio gratuito che la Regione è riuscita a ritagliare per questo itinerario, e credo che sia una buona notizia anche in vista delle festività natalizie”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell’inaugurazione delle fermate Porto e Politeama dell'anello ferroviario a Palermo. “Certamente 30 minuti su un metro-treno su tratta urbana non è, diciamo, la frequenza ottimale, né è consapevole il governo della Regione che intrattiene il contratto di servizio. Noi lo abbiamo segnalato e ulteriormente lo segnaleremo, ma l'intesa che abbiamo in questo momento trovato col governo regionale e con RFI è proprio quella di verificare l'andamento del traffico nel corso della giornata e poi rivedere la frequenza. Rispetto a questo c'è l'impegno di tutti: rivedere la frequenza da qui a qualche mese”. xd6/vbo/gsl