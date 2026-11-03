Nuove stazioni metro a Palermo, Isi “Segnale importante per città”

PALERMO (ITALPRESS) - “Queste due nuove fermate credo che siano un tassello importante, un segnale decisivo verso quella che è la chiusura dell'anello ferroviario che sarà la fase successiva. Con la fermata Porto e la stazione Politeama diamo un segnale alla città: l'infrastruttura c'è, è funzionante, è funzionale, e può essere utilizzata come valida alternativa". Così Aldo Isi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI, a margine dell’inaugurazione delle fermate Porto e Politeama dell'anello ferroviario a Palermo. "Diamo, dal mio punto di vista - aggiunge -, una prospettiva, una visione che con la chiusura che avverrà, auspicabilmente nel 2029, avrà veramente la massima potenzialità, la massima opportunità di trasporto per i pendolari e per i turisti. Chiaramente, scendendo dalla nave da crociera al porto, nel 2029 si arriverà direttamente in aeroporto. Credo che sia un valore aggiunto, o viceversa, o comunque, verrà disegnato un sistema di trasporto secondo quelle che saranno le esigenze nel frattempo maturate”. “Ogni infrastruttura che viene rilasciata ha una previsione, ma tipicamente poi lo sviluppo segue, come dire, le linee del mercato, le linee che i cittadini vorranno in qualche modo individuare, per andare a lavorare, per andare all'università, per andare in vacanza. Quindi siamo molto contenti, molto fiduciosi”, sottolinea Isi. xd6/vbo/gsl