Alla luce delle difficoltà riscontrate dagli applicant a causa dell’emergenza Coronavirus, la Commissione europea ha deciso di posticipare la scadenza di aprile per entrambi i programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. E’ quanto rende noto l’Agenzia nazionale per i giovani. La nuova scadenza è fissata alle ore 12 di Bruxelles del 7 maggio 2020 per: tutte le Azioni Chiave di Erasmus+: Gioventù (KA105 Youth Mobility, KA205 Strategic Partnerships for Youth e KA347 Youth Dialogue Projects). E per i progetti di Volontariato, progetti di Tirocinio e Lavoro, progetti di solidarietà, partenariati annuali di volontariato nell’ambito di Corpo europeo di solidarietà. Per la scadenza del 7 maggio gli applicant potranno inviare i moduli di candidatura senza allegare i “mandate” che richiedono la firma del co-beneficiario. In caso di approvazione del progetto, i “mandate” dovranno essere inviati all’Agenzia Nazionale per i Giovani prima della firma della Convenzione di sovvenzione. Le informazioni e la documentazione necessaria per presentare proposte progettuali in Erasmus+:Gioventù sono disponibili al seguente link https://www.agenziagiovani.it/erasmus/1707-partecipa. Le informazioni e la documentazione necessaria per presentare proposte progettuali in Corpo europeo di solidarietà sono disponibili al seguente link https://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta/2290-partecipa.

(ITALPRESS).