MILANO (ITALPRESS) – Koelliker, nel dare seguito al proprio percorso strategico ed in particolare, alla luce della nascita di Redrive – il market place fisico e digitale per la gestione integrata a 360° dell’usato – comunica alcune nomine.

A partire dal 18 luglio Giuseppe Lovascio assume il nuovo incarico di Chief Sales Officer del Gruppo Koelliker, guidando l’intera Direzione Sales per tutti i brand e canali di vendita, riportando direttamente al CEO & Executive Vice President Marco Saltalamacchia; Gustavo de Cicco viene nominato Business Unit Koelliker Redrive Director, con il compito di guidare questo nuovo business strategico e pilotare l’ingresso del Gruppo nel mondo dell’usato, attraverso un modello di business moderno e customer centric. Gustavo nelle sue nuove funzioni riporterà direttamente al CEO Marco Saltalamacchia; Aurora Maraffa assume il ruolo di Fleet Manager, raccogliendo l’eredità di Gustavo de Cicco. Aurora avrà la responsabilità di guidare tutti gli aspetti legati alle relazioni commerciali con la clientela fleet per tutti i brand del Gruppo e riporterà al CSO Giuseppe Lovascio.

“Il nuovo assetto rappresenta per il Gruppo Koelliker uno step di assoluta importanza all’interno di un processo strategico ed innovativo, che mette i bisogni del cliente sempre al centro”, si legge in una nota.

Con la nascita del Koelliker Hub, il luogo in cui la dimensione di brand retail della nuova mobilità prenderà forma, il Gruppo continua a perseguire scelte strategiche a favore dello sviluppo e implementazione di una mobilità sempre più orientata alla sostenibilità.

All’interno dell’ampio spazio in Via Gallarate sarà presente Redrive, il market place fisico e digitale per la gestione integrata dell’usato, e i negozi dei marchi distribuiti da Koelliker, quali Mitsubishi, Aiways e KG Mobility (ex SsangYong), Microlino e Koellliker powered by Askoll, Maxus, Wuzheng, EVUM, B-On e Regis: tutti insieme come parte dell’offerta di soluzioni di mobilità a 360 gradi di Koelliker.

