Nuove frontiere per la comunicazione cellulare artificiale

ROMA (ITALPRESS) - Un team interdisciplinare coordinato dall’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività del Consiglio nazionale delle ricerche ha studiato la formazione di nanostrutture organiche all’interno di cellule umane, comprendendone il meccanismo di crescita. Lo studio, pubblicato su Advanced Materials, getta le basi per lo sviluppo di terapie innovative per la rigenerazione dei tessuti basate su nanomateriali. col/sat/gtr