MILANO (ITALPRESS) – Tante novità per un’offerta di servizi sempre più ampia nell’ecosistema Cloud per le aziende. Alcune di queste sono state oggi illustrate nella sede milanese di Oracle Cloud. La maggior parte di esse è in realtà già emersa in questi giorni alla convention organizzata dalla compagnia a Las Vegas, la “Oracle Cloud World”.

Oracle è una multinazionale con sede ad Austin in Texas ed è specializzata nell’offrire alle aziende piattaforme software cloud-native progettate per la gestione della supply chain, dei processi finanziari e delle risorse aziendali, ma anche della customer experience, vendite, marketing e servizio al cliente. Tutto collegato alle più recenti innovazioni legate alla transizione digitale e alla potenzialità offerte dal Cloud.

“Oracle Cloud World ci ha portato alcune novità. Prima fra tutte le novità focalizzate su soluzioni per industrie. La prima è legata alla Customer Data Platform dove abbiamo 15 data model verticalizzati per industria: dalla retail alla grande distribuzione e al financial sector”, ha spiegato Giovanni Ravasio, vicepresidente e Country Leader Cloud Applications di Oracle.

Proprio il settore finanziario ha visto Oracle concludere nei giorni scorsi un’importante partnership con il gruppo J P Morgan: in questo caso si è concluso un accordo che, attraverso la tecnologia cloud, ha permesso alla nota multinazionale americana di ottimizzare e automatizzare le proprie operazioni finanziarie. Il tutto in un’ottica di “sviluppo di soluzioni ad hoc per centrare gli obiettivi specifici del cliente”, secondo le parole di Alessandro Ippolito, vicepresidente e Country Manager Oracle Italia, in videocollegamento da Roma.

“La seconda grande novità è legata al mondo ospedaliero. Dopo la grande acquisizione CERN abbiamo portato soluzioni che spingono l’applicativo a gestire il paziente per l’ospedale, ottimizzando i processi di supply chain, di gestione dei talenti del personale ospedaliero e la gestione finanziaria degli stessi – ha aggiunto Ravasio – Ultimo punto che sottolineerei è Cloud ALOI. Oracle si apre ai propri partner e fornisce un cloud infrastrutturale che i partner, i nostri clienti e le aziende di sviluppo possono utilizzare per i propri sviluppi e rendere questo servizio ai propri clienti”.

-foto ufficio stampa Oracle –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com