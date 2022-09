MILANO (ITALPRESS) – La Nuova Peugeot 408 dopo esser stata svelata all’inizio dell’estate, ed in attesa della la sua prima apparizione pubblica al Salone dell’Auto di Parigi – il Mondial de l’Automobile – dal 17 al 23 ottobre prossimi è da oggi si può acquistare online uno dei 50 esemplari destinati all’Italia della Nuova 408 First Edition, un’esclusiva serie limitata dotata del powertrain più prestazionale, il plug-in hybrid 225, che esprime al meglio tutti i valori chiave di questa inedita proposta Peugeot nel mercato dell’auto. Design, colore, tecnologia ed equipaggiamenti, queste 50 unità di Peugeot 408 plug-hybrid 225 GT First Edition offriranno il meglio ai loro possessori, con l’aggiunta di una dotazione che permetterà di sfruttarne al meglio le potenzialità come l’Electric Pack Home o l’Electric Pack Street, a seconda delle esigenze del singolo cliente. Questa versione di lancio è ordinabile esclusivamente online su Peugeot Store con finanziamento i-Move con rata di 399 euro al mese oppure con un prezzo di lancio di 40.900 euro.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).