ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-Maybach Classe S nasce con un intento profondo: ridefinire ciò che una berlina di lusso può essere. La trasformazione è al tempo stesso tecnica ed emozionale – un veicolo concepito per essere vissuto come un’oasi di tranquillità, artigianalità e grazia tecnologica. Il Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), introdotto per la prima volta su un modello Maybach, crea un’esperienza digitale continua, intuitiva, elegante e intelligente. La nuova Classe S sarà ordinabile nei primi mercati europei a partire dal 25 marzo 2026, con disponibilità successiva in altri mercati. Nel 2026, Mercedes-Benz celebra 140 anni dall’invenzione dell’automobile. In ogni epoca, Mercedes-Benz ha dato vita a icone. Ogni Mercedes-Benz rappresenta spirito pionieristico, eccellenza e un senso di appartenenza: “Welcome home”. E da 105 anni, Maybach ne eleva l’essenza, trasformandole in espressioni del futuro del lusso. Mercedes-Maybach unisce la tecnologia all’avanguardia e la perfezione di Mercedes-Benz con l’esclusività e l’eleganza di Maybach. “Da 105 anni, il nome Maybach rappresenta il punto di riferimento per l’eccellenza automobilistica. Con il lancio della nuova Mercedes-Maybach Classe S, questa eredità prosegue raggiungendo nuovi livelli di esclusività e comfort. Grazie al sistema MB.OS basato su intelligenza artificiale, eleviamo ulteriormente l’esperienza digitale del cliente. La Mercedes-Maybach Classe S rappresenta il prossimo punto culminante del più ampio programma di lancio prodotti nella storia della nostra azienda. Mercedes-Maybach costituisce un pilastro strategico fondamentale per l’espansione del nostro segmento top-end” dichara Ola Kàllenius, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group.

Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

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