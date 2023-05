BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Con un motore sportivo, ricco di coppia e perfetto per l’uso stradale, il Monster è la naked sportiva per eccellenza di Borgo Panigale. Una moto che garantisce una grande facilità di guida senza dover scendere a compromessi in termini di divertimento e prestazioni. Ideale per chi si avvicina al mondo delle due ruote quanto per i motociclisti già esperti, il Monster coniuga compattezza e leggerezza in una formula moderna che rinnova il concetto di naked sportiva inventato da Ducati. Performance di alto livello, sempre gestibili grazie a un’elettronica d’avanguardia, si sposano con uno stile moderno ed elegante. Allo stesso tempo, il Monster conserva il DNA della prima generazione del 1993: un motore Testastretta 11° abbinato a un telaio di derivazione Superbike, il Front Frame in alluminio ispirato alla Panigale V4. Tutto quello che serve per divertirsi in moto. Per il 2024 Ducati aggiorna la gamma colori del Monster con la livrea Iceberg White, che si aggiunge alle colorazioni Ducati Red e Aviator Grey. La nuova livrea è disponibile anche per la versione Plus, caratterizzata dall’aggiunta di cupolino e cover sella passeggero che rendono il Monster ancora più sportivo.

La nuova livrea esalta le linee essenziali e pulite del Monster grazie all’accostamento tra il bianco freddo Iceberg White e il Rosso Ducati scelto per il rivestimento della sella; la combinazione dei due colori dà vita a un look raffinato e contemporaneo. Un tocco sportivo è dato dai tag rossi posti sulle ruote. Il Monster è disponibile a partire da 12.290 euro (12.690 la versione Plus, ndr). Monster e Monster Plus saranno disponibili nella nuova livrea Iceberg White in tutti i concessionari Ducati a partire da giugno 2023.

foto: ufficio stampa Ducati

(ITALPRESS).