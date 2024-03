TORINO (ITALPRESS) – “Il Rinascimento di Lancia è ripartito dall’Italia con la Nuova Ypsilon, il modello che segna l’ingresso del marchio nell’era della mobilità elettrica e che nasce sia in versione elettrica che ibrida. A poche settimane dal lancio della versione elettrica e grazie al suo successo, oggi si apre l’ordinabilità della versione MHEV con nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina da 100 cavalli per completare l’offerta top di gamma del modello” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. Oggi la nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina è disponibile anche in versione ibrida: ideale per tutti coloro che ricercano versatilità e rispetto per l’ambiente, la vettura è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2, 48V a 3 cilindri e 100 CV (74 Kw), che abbina il massimo dell’efficienza alla massima affidabilità. Il motore garantisce una velocità massima di 190 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9.3″, ma la possibilità di passare all’alimentazione elettrica permette di ridurre i consumi della vettura e migliorare l’esperienza di guida, anche grazie ai sistemi di manovra a basso consumo che rendono i movimenti fluidi e dinamici al contempo, anche nei percorsi in città.

La versione ibrida è dotata unicamente di cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e, grazie al supporto delle funzionalità elettroniche quali e-Start, w-Parking, e-Queueing ed e-Creeping, permette di plasmare lo stile di guida migliore sulla base delle personali esigenze e preferenze del conducente. L’esclusiva versione ibrida sarà disponibile a partire da 28.000 e con un’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia che prevede un anticipo di 6.538 euro ed una rata mensile di 200€ al mese per 35 mesi che include 3 anni/30.000km di garanzia. TAN 4.99%, TAEG 7.01%. Finanziamento valido per tre anni, alla scadenza dei quali il cliente ha la possibilità di riscattare con il pagamento di una maxi-rata dell’importo di 18.512,8€ o alternativamente restituire o sostituire il veicolo alla scadenza contrattualmente prevista. Offerta valida fino al 31 marzo.

foto: ufficio stampa Stellantis

