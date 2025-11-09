Nuova immersione per i gondolieri sub, raccolti 10 quintali di rifiuti

VENEZIA (ITALPRESS) – Nuova immersione, dopo la pausa estiva, per i gondolieri sub che questa mattina hanno ripulito i fondali del rio di Santa Marta-Santa Maria Maggiore, dall’incrocio con il canale della Scomenzera fino alla confluenza con Rio dell’Arzere, per un tragitto di circa 200 metri.

La squadra, composta da volontari e personale non volontario, non ha potuto proseguire la pulizia lungo tutti i rii previsti per la giornata, dovendo concentrare gli interventi esclusivamente sull’area sopra menzionata a causa della grande quantità di rifiuti accumulata in quella zona.

Al termine dell’immersione, sono stati recuperati circa 10 quintali di rifiuti. Nello specifico sono stati ritrovati un migliaio di bottiglie in vetro, due batterie per imbarcazione, diversi tubi innocenti, un lavandino, un blocco di ferro, di circa 2 metri per 1, appartenente alle antiche porte d’un tempo, 40 copertoni di cui uno molto grande da trattore.

L’attività di pulizia, coordinata dalla Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico, è svolta in collaborazione con Veritas che si occuperà dello smaltimento dei rifiuti. Durante la prossima immersione, i volontari proseguiranno la loro importante opera di pulizia dei rii, iniziando proprio da quelli che non sono riusciti a completare nella giornata odierna.

