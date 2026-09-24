ROMA (ITALPRESS) – Con Nuova IONIQ 6 N Line, Hyundai rinnova la propria visione della berlina 100% elettrica per i lunghi viaggi e porta a un livello ancora più evoluto il concetto di streamliner che accompagna il modello fin dal suo esordio. La carrozzeria cresce di 7,5 centimetri, fino a una lunghezza complessiva di 4.930 mm: un allungamento studiato per distendere ulteriormente il profilo, accompagnare il flusso dell’aria lungo superfici ancora più pulite e sfruttare al massimo la capacità della batteria da 84 kWh. Il profilo a curva singola, il muso ribassato e la coda chiusa dall’inedito spoiler in stile ducktail riducono il coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) ad appena 0,215, un risultato di eccellenza mondiale che colloca IONIQ 6 N Line tra le auto di serie più efficienti sotto il profilo aerodinamico. Dietro questo numero c’è un obiettivo di sviluppo chiaro e ambizioso, fissato fin dall’avvio del progetto: superare i principali competitor del segmento, i cui Cx si collocano tra 0,22 e 0,28. Un traguardo raggiunto grazie a un lavoro di progettazione integrato, che dimostra come su un’auto elettrica la forma non sia mai un esercizio stilistico, ma una scelta tecnica capace di trasformarsi in maggiore autonomia, più efficienza ed elevate qualità dell’esperienza di guida.

Il Technical Center di Hyundai ha quantificato con precisione i vantaggi di questo approccio. Ogni centesimo di Cx guadagnato equivale a un incremento dell’autonomia compreso tra l’1 e il 2% e a una riduzione proporzionale dei consumi: su una berlina pensata per i lunghi viaggi come IONIQ 6, significa più chilometri percorsi e meno soste per ricaricare. Per questo, IONIQ 6 N Line, pur adottando cerchi da 20″ e un assetto dalla vocazione sportiva, dispone di un’autonomia che arriva fino a 595 km nel ciclo combinato WLTP, con un consumo di 15,4-15,9 kWh/100 km. Quando è il momento di fermarsi, il pre-condizionamento della batteria porta l’accumulatore alla temperatura ideale in avvicinamento alla colonnina e assicura la ricarica ultrarapida dal 10 all’80% in appena 18 minuti in condizioni ideali.

Inoltre, il flusso pulito dell’aria attorno alla carrozzeria riduce le variazioni di pressione e le forze laterali sul veicolo alle alte velocità, a beneficio della stabilità e della sicurezza percepita in autostrada. La riduzione delle turbolenze abbatte infine i fruscii aerodinamici, migliorando ulteriormente il comfort acustico e la fluidità di guida e trasformando l’auto in un ambiente più silenzioso e raffinato.

La minor resistenza all’avanzamento di IONIQ 6 N Line si ottiene dall’integrazione di numerosi elementi, ciascuno con una funzione precisa. All’anteriore, i flap aerodinamici attivi ottimizzano il flusso d’aria a vantaggio dell’efficienza e della stabilità alle alte velocità, in funzione delle esigenze di raffreddamento, mentre i convogliatori integrati nei paraurti indirizzano il flusso verso i passaruota, limitando le turbolenze che normalmente si generano attorno all’arco ruota. L’aggiornamento della sezione frontale ha coinvolto anche i gruppi ottici: luci diurne e proiettori principali, ora separati e sottilissimi, definiscono una firma luminosa inedita che accentua la percezione di slancio senza interrompere la pulizia delle superfici.

“Con l’evoluzione del concetto di design “Pure Flow, Refined” abbiamo affinato ogni linea e ogni dettaglio per rendere IONIQ 6 più pulita nelle linee e ancora più moderna” – ha dichiarato Simon Loasby, Senior Vice President e Head of Hyundai Design Center. Lungo le fiancate, l’efficienza è affidata ai grandi cerchi in lega da 20″ dal disegno dedicato abbinati a pneumatici Pirelli PZero, alle maniglie a scomparsa e, con il Tech Pack, agli specchietti retrovisori esterni digitali che, al posto delle calotte tradizionali, montano compatte telecamere ad alta definizione collegate a due display posizionati alle estremità della plancia, così da offrire una visione chiara e immediata di ciò che accade dietro l’auto. Il sottoscocca completamente carenato guida l’aria dal frontale fino al diffusore posteriore, eliminando le turbolenze e migliorando sia l’efficienza sia la stabilità. Al posteriore, l’inedito spoiler in stile ducktail nasce dalla ricerca del miglior equilibrio tra contenimento della resistenza aerodinamica e riduzione del sollevamento dell’asse posteriore, a garanzia di un comportamento composto e prevedibile anche alle velocità autostradali.

– Foto ufficio stampa Hyundai –

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