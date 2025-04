GENOVA (ITALPRESS) – “Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non può permettersi di essere ottimista a sensazione. Noi seguiamo centinaia di cantieri e l’obiettivo è di quello di finirli in tempo, diga compresa. Faccio l’esempio delle Olimpiadi. Le Olimpiadi in Italia cominceranno il 6 febbraio del 2026. Non posso sperare che finisca tutto in tempo: finirà tutto in tempo”. Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulla nuova diga di Genova, a margine della visita a Euroflora nel capoluogo ligure.

“Diciamo che fra la diga, il tunnel subportuale, la torre piloti e l’alta velocità che collegherà Genova e Milano, conto che, nonostante tutti i problemi tecnici che gli ingegneri hanno trovato, si finisca in tempo”, ha aggiunto. (ITALPRESS).

– foto xa8/Italpress –

(ITALPRESS).