SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – Innovazione, sostenibilità e musica si incontrano nella settimana dedicata al Festival di Sanremo, dove la nuova Dacia Spring brilla come una delle protagoniste. La city car 100% elettrica di Dacia si unisce all’atmosfera unica del Festival attraverso un progetto di comunicazione realizzato con TV Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento nel mondo dello spettacolo, portando con sè l’energia della mobilità green nel cuore della kermesse canora più amata dagli italiani. In qualità di partner ufficiale di Tv Sorrisi e Canzoni per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, Dacia mette in luce il suo impegno verso un futuro più sostenibile: durante l’intera settimana, nuova Dacia Spring sarà protagonista di questa collaborazione, grazie all’esposizione in “Casa Sorrisi”, sede della redazione del brand per tutta la settimana sanremese, all’esterno della prestigiosa Villa Emma dell’Hotel Miramare che accoglierà gli artisti lungo tutto il periodo del Festival. Dacia Spring, con un’autonomia fino a 305km in città, e best in class nel suo segmento per capacità di carico, è stata scelta anche come sponsor tecnico e quindi una seconda vettura sarà a disposizione di Tv Sorrisi e Canzoni per la gestione degli spostamenti nella cittadina.

Dal suo lancio nel 2021, Dacia Spring si è affermata come simbolo di mobilità accessibile e sostenibile, conquistando il pubblico europeo con oltre 150mila unità immatricolate; con un restyling che ne rinnova il design e le performance, la Spring si distingue oggi per un look dinamico e moderno, grazie anche alla firma luminosa a LED a forma di “Y”. Disponibile in sei colori moderni, tra cui gli inediti Beige Safari e Brick Red, Spring unisce eleganza e praticità, godendo di una personalità e un’identità inconfondibili. All’interno, la plancia ridisegnata con display digitale personalizzabile e il grande schermo in dotazione garantiscono un’esperienza di guida digitale e intuitiva. Materiali di qualità e una disposizione ergonomica degli spazi contribuiscono a creare un ambiente ancora più accogliente e funzionale. Il percorso di rinnovamento vede Spring farsi più pratica, efficiente e tecnologica. Con un design negli interni e negli esterni completamente rivisitato, Dacia punta a coniugare funzionalità, versatilità e un prezzo accessibile, affermandosi come una delle soluzioni più convenienti nel panorama delle vetture elettriche in Europa. La Nuova Spring offre un’eccezionale capacità di carico, con 33 litri di vani portaoggetti interni e un vano aggiuntivo da 35 litri sotto il cofano. Inoltre, grazie all’innovativo sistema YouClip, si possono integrare accessori come porta-bevande stampati in 3D, supporti per smartphone e organizer. Per un’abitabilità sempre più personalizzabile.

Spring si adatta perfettamente sia all’uso urbano che a quello extraurbano: le dotazioni di sicurezza includono: frenata automatica d’emergenza, riconoscimento della segnaletica stradale, mantenimento di corsia e chiamata d’emergenza (eCall).

Con un peso inferiore a una tonnellata e un consumo energetico ridotto, Spring offre fino a 230 km di autonomia in ciclo misto. La ricarica è semplice e veloce e permette di raggiunge l’80% in soli 45 minuti in corrente continua a 30 kW.

Con Spring, Dacia non solo accompagna il Festival di Sanremo, ma guida il cambiamento verso un futuro più verde e responsabile. Un’auto che incarna lo spirito di innovazione e accessibilità, dimostrando che il progresso può essere davvero alla portata di tutti. Che si tratti di percorrere le strade di Sanremo o quelle delle nostre città, Dacia Spring è pronta a rispondere alle sfide della mobilità futura con stile, efficienza e semplicità. E mentre la musica del Festival accende le emozioni, Spring illumina il cammino verso un domani più sostenibile.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).