NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Due su due per Nuggets, Knicks e Cavaliers. Le seconde sfide delle tre gare dei play-off Nba disputate nella notte italiana, portano le tre serie sul 2-0, ma l’equilibrio regnato in almeno due dei tre match lascia pensare che i giochi siano più aperti che mai. Si comincia dai campioni in carica: Denver batte in casa 101-99 i Lakers riuscendo a ribaltare il passivo maturato nella prima parte della gara. Nikola Jokic trascina i Nuggets con un’altra delle sue triple doppie: questa da 27 punti, 20 rimbalzi e 10 assist, sfiora la doppia doppia Porter Jr che chiude con 22 punti e 9 rimbalzi, fondamentale anche Murray che, al di là dei 20 punti (5 gli assist), infila il canestro decisivo e poi ci sono i 14 di Gordon e i 10, dalla panchina, di Braun. Lakers che lasciano Denver a testa alta e con il rimpianto di aver sprecato nel finale la possibilità di portarsi sull’1-1. Ottime prestazioni per Anthony Davis e LeBron James, il primo chiude con 32 punti, 11 rimbalzi e 2 assist, il secondo con 26-8-12, ma non vanno dimenticati anche i 23 di Russell.

Vittoria sofferta anche per New York che, al Madison Square Garden, piega 104-101 Philadelphia portando tutto il quintetto iniziale in doppia cifra e soprattutto portandosi sul 2-0. Ne fa 24 Brunson (8 rimbalzi e 6 assist), 21 Hart (con 15 rimbalzi), 19 DiVincenzo (decisivo il suo canestro nel finale), 14 Hartenstein (8 i rimbalzi) e 10 Anunoby. Un grande lavoro di squadra per la seconda vittoria in altrettante gare, mentre i Sixers lasciano New York con il rimpianto del ko, ma con le certezze di un’ottima prestazione con Maxey (35 punti, 9 rimbalzi e 10 sssist) ed Embiid (34 punti e 10 rimbalzi) a brillare ed Harris che sfiora la doppia doppia fermandosi a 10 punti e 9 rimbalzi.

L’unico successo senza grandi sofferenze arriva da Cleveland dove i Cavaliers si impongono 96-86 su Orlando, costruendo la seconda vittoria soprattutto nel primo quarto (30-18 il parziale) e sulle prove di Donovan Mitchell (23 punti e 8 rimbalzi), Evan Mobley (17 punti e 7 rimbalzi) e Jarrett Allen (16 punti e 20 rimbalzi). In doppia cifra anche Garland (15 punti) e Okoro (10 punti dalla panchina). I Magic rispondono con i 21 punti di Paolo Banchero e i 18 di Franz Wagner, ma i Cavs vincono e si portano sul 2-0.

