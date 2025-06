Nucleare, Pichetto Fratin “Spero che la legge delega possa vedere la luce entro fine anno”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Cdm ha licenziato il disegno di legge, andrà in Parlamento credo a giorni. È una legge delega che ha l’obiettivo di creare il quadro giuridico per valutare al momento opportuno la ripresa della produzione di energia nucleare con nuovi reattori. Approvato il disegno di legge che mi auguro che, arrivato in Parlamento, possa vedere la luce entro fine anno, poi ci sono 12 mesi per le norme attuative. A quel punto il Paese ha il quadro giuridico per affrontare la questione. Non si parla di grandi centrali ma di piccoli reattori”. Lo afferma Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in occasione del “Giorno de La Verità”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).