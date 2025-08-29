Nucleare, Pichetto Fratin “Inizia ad esserci una forte consapevolezza da parte dei giovani, dobbiamo coltivarla”

MILANO (ITALPRESS) – Sul nucleare “inizia ad esserci forte consapevolezza da parte dei giovani, una presa di coscienza che dobbiamo anche coltivare”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a La Piazza di Affaritaliani in corso a Ceglie Messapica. “Devo gestire il presente e guardare al futuro, e l’obiettivo della legislatura sul nucleare è dare un quadro giuridico a questo Paese. Consegnare al mio successore gli strumenti giuridici per fare le scelte” ha aggiunto.

Il carbone “in questo momento è fermo, non produce, ma non me la sento di ordinare lo smantellamento della centrali a carbone, perché sono la garanzia della sicurezza di questo paese”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).