MILANO (ITALPRESS) – Sul ddl Nucleare “confido che venga calendarizzato in commissione prima della pausa estiva, che faccia il passaggio in commissione per andare in aula e chiudere la procedura entro l’anno della legge delega. Poi avuta la legge delega scattano i 12 mesi per i veri provvedimenti attuativi che dovranno regolare i settori indicata dalla legge: le procedure per i permessi, l’istituto di controllo, le modalità di autorizzazione”. Lo ha dichiarato il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo da remoto a “Direzione Nord” in corso a Milano.

E sul gas: “Siamo scesi rispetto all’anno precedente di quasi 3 miliardi ulteriori di metri cubi, quindi quest’anno bisogna rimpinguare di qualcosa in più gli stoccaggi. È iniziato qualche settimana fa in modo lineare e ordinato con l’immissione di circa 60mila metri cubi al giorno, quindi sta andando ordinatamente bene. Siamo al 9 di maggio e il fatto che si sia iniziato a metà aprile funziona abbastanza: dovremmo arrivare a ottobre ad avere i 16 miliardi di metri cubi compresivi di riserva strategica che sono la sicurezza per l’inverno”.

