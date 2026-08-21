Novo Nordisk è Health Partner del Meeting di Rimini, iniziativa di screening gratuiti per i visitatori

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della 47^ edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, Novo Nordisk sarà presente per la prima volta come Health Partner, “confermando il proprio impegno nella promozione della prevenzione e della consapevolezza sulla salute metabolica attraverso un’iniziativa di screening gratuiti rivolta ai visitatori”, si legge in una nota.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le persone alla cultura della prevenzione, offrendo un momento semplice e accessibile per riflettere sul proprio stato di benessere e sull’importanza di prendersi cura della propria salute nella vita quotidiana. Gli screening saranno disponibili dal 21 al 26 agosto 2026, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Sarà possibile prenotarsi direttamente presso lo stand Novo Nordisk; per raggiungerlo, i visitatori potranno fare riferimento alle indicazioni dedicate presenti all’interno del quartiere fieristico.

Lo screening, non invasivo, consentirà di raccogliere una fotografia orientativa di alcuni parametri legati al benessere personale, tra cui BMI, pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno, frequenza cardiaca e respiratoria, qualità del sonno, attività fisica e stress percepito. La presenza di Novo Nordisk al Meeting di Rimini si inserisce nel più ampio impegno dell’azienda sul territorio italiano, attraverso iniziative di salute pubblica, attività territoriali e partnership orientate alla creazione di valore condiviso, in coerenza con i propri pilastri di responsabilità sociale, ambientale e di innovazione. “Essere Health Partner del Meeting di Rimini rappresenta per Novo Nordisk un’occasione importante per ribadire il proprio impegno nella prevenzione delle malattie croniche e nella promozione di una cultura della salute centrata sulla persona. In un luogo di dialogo e confronto tra cittadini, istituzioni e società civile, vogliamo contribuire a rendere la prevenzione più accessibile, concreta e parte integrante della vita quotidiana”, dice Jens Pii Olesen, General Manager di Novo Nordisk Italia.

– Foto ufficio stampa Novo Nordisk Italia –

(ITALPRESS).