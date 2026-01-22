Novità Mazda Rent per la CX-60 e-Skyactiv D Homura

ROMA (ITALPRESS) – Mazda rafforza la sua proposta per privati, aziende e professionisti con Mazda Rent, il programma di noleggio a lungo termine, introducendo una nuova rata altamente competitiva dedicata alla CX-60 nella versione Homura con motorizzazione e-Skyactiv D.

Espressione dell’evoluzione del SUV secondo la visione Mazda, la CX-60 combina stile, tecnologia e piacere di guida. Il design esterno, ispirato al linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, esprime solidità ed eleganza attraverso volumi ben definiti e superfici essenziali. Ogni dettaglio è realizzato seguendo un processo ispirato all’artigianalità giapponese, dando vita a un SUV dal carattere elegante e contemporaneo, capace di comunicare sobrietà e personalità. L’artigianalità giapponese si esprime in ogni dettaglio dell’abitacolo, dove materiali accuratamente selezionati e finiture di pregio danno vita a un ambiente elegante e accogliente.

Tra le configurazioni disponibili, la versione Homura con motore e-Skyactiv D 3.3L rappresenta la soluzione con il miglior rapporto tra prezzo ed equipaggiamento, grazie a dotazioni premium di serie che arricchiscono l’esperienza di guida senza compromessi. L’allestimento Homura si distingue per un carattere sportivo e raffinato, con finiture scure, dettagli esclusivi e un’identità estetica decisa, pensata per clienti che desiderano un SUV capace di distinguersi per eleganza e dinamismo. Grazie alla nuova rata, privati, aziende e professionisti possono accedere al programma Mazda Rent con condizioni estremamente competitive.

