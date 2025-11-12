Novembre donna, giovedì 20 al Teatro Goldoni il concerto “Beyond Silence”

VENEZIA (ITALPRESS) – Continua “Novembre Donna. Libere dalla violenza”, il mese dedicato alle iniziative e agli incontri per contrastare la violenza contro le donne. Per tenere accesi i riflettori su un fenomeno sempre purtroppo presente nei fatti di cronaca, la Presidenza del Consiglio comunale di Venezia, il Centro Antiviolenza (Cav), le Municipalità – in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre – in collaborazione con una fitta rete di enti, associazioni e gruppi cittadini, hanno organizzato anche quest’anno un intero mese con oltre 40 appuntamenti.

Tra le tante iniziative ricordiamo lo “Beyond silence” (la locandina), giovedì 20 novembre alle ore 20.30 al Teatro Goldoni di Venezia, un concerto lirico sinfonico eseguito dalla My Venice Orchestra, la formazione femminile dell’Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta dal maestro Stefano Romani, con la partecipazione del tenore Cristian Ricci. L’orchestra si esprime in un ampio repertorio musicale di generi e periodi musicali, a testimonianza dell’eccellenza e unicità della forza propulsiva del linguaggio interpretativo artistico femminile, a rafforzamento dell’importante dibattito sulle tematiche della parità dei generi. Ingresso unico a 5 euro. Il ricavato sarà devoluto al Cav.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).