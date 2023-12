Nove milioni di italiani bevono in eccesso, i rischi per il fegato

MILANO (ITALPRESS) - La salute del fegato è fondamentale per la salute dell'organismo, ma è minacciata da alcune malattie causate da virus, sostanze chimiche e soprattutto dall'alcol e disturbi metabolici, un insieme di cause in grado di provocare infiammazione acuta e cronica con potenziale esito in cirrosi e tumori. Negli ultimi anni l'alcol ha generato un vero e proprio allarme sociale, in quanto nove milioni di italiani lo consumano in eccesso. Sono questi alcuni dei temi trattati dal professor Massimo Colombo, uno dei più famosi epatologi italiani, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl