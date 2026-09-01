Novartis, Federico Mambretti è il nuovo Country President per l’Italia

MILANO (ITALPRESS) – Novartis annuncia la nomina di Federico Mambretti a Country President per l’Italia, con effetto dal 1° settembre. Nel nuovo ruolo guiderà l’organizzazione italiana dopo una consolidata esperienza internazionale e il più recente incarico di Country President per il Belgio e il Lussemburgo.

Mambretti succede a Valentino Confalone, che ha guidato con successo Novartis Italia negli ultimi quattro anni, durante i quali l’azienda ha consolidato il proprio percorso di crescita e innovazione.

“Tornare in Italia significa tornare alle mie radici e a un sistema sanitario che conosco e rispetto profondamente. Assumo questo incarico in un momento cruciale per l’innovazione in sanità, con l’impegno di rendere i nostri trattamenti sempre più accessibili ai pazienti italiani in modo equo e tempestivo”, ha dichiarato Mambretti.

“La mia priorità sarà rafforzare la collaborazione con istituzioni, comunità scientifica e associazioni di pazienti, affinché il valore dell’innovazione possa tradursi sempre più rapidamente in benefici concreti per i pazienti e per il sistema salute”, ha concluso.

-Foto ufficio stampa Novartis-

(ITALPRESS).