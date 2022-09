MILANO (ITALPRESS) – PULZE sceglie di presentarsi in Italia durante la settimana milanese più attesa dell’anno con una originale collaborazione con il fashion designer Giorgio Mallone. A Palazzina Appiani è andata in scena l’inedita drop collection nell’evento Not Your Usual Fashion Show: una reinterpretazione urban e contemporanea del capo icona intramontabile della moda, lo smoking, attraverso il concetto di Not Your Usual di PULZE.

Imperial Brands, multinazionale britannica che opera attraverso la filiale Imperial Tobacco Italia, sceglie il nostro mercato come uno dei più importanti per il lancio del dispositivo PULZE, che scalda il tabacco senza bruciarlo. Un ulteriore passo, dopo la sigaretta elettronica myblu, che ne completa il portafoglio di prodotti di nuova generazione senza combustione e a potenziale rischio ridotto.

Not Your Usual, sono le tre parole che racchiudono il vero messaggio di PULZE e della collaborazione con il fashion designer Giorgio Mallone. Superare il concetto di classico, andare oltre i confini dell’ordinario e scoprire ciò che di nuovo ci attende, sono i valori che accomunano l’identità di PULZE e le creazioni di Giorgio Mallone.

PULZE dà un nuovo significato all’esperienza di consumo con un dispositivo facile da usare, adatto a tutti i fumatori adulti che cercano un’alternativa al tabacco tradizionale: in un mondo scandito da regole e aspettative, la complessità non dovrebbe essere lo standard ma, anzi, qualcosa da evitare. PULZE raccoglie la sfida creando un prodotto Not Your Usual di nuova generazione: semplice, che funziona come vuoi, quando vuoi.

“In Italia, il mercato del tabacco scaldato sta crescendo rapidamente e conta oggi circa 2 milioni di consumatori adulti. Imperial Brands, già presente con la sigaretta elettronica myblu, completa così la propria offerta di prodotti a potenziale rischio ridotto con PULZE e con gli appositi stick iD – afferma Armando Frassinetti, Market Manager Italy di Imperial Brands -. Con PULZE entriamo nel mercato con un dispositivo insolitamente pratico, leggero e maneggevole, capace di rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori. La rivoluzione di PULZE sta proprio nella volontà di parlare a tutti i fumatori adulti che vogliono più opzioni tra cui scegliere, con un’esperienza di consumo soddisfacente e un’azienda produttrice affidabile e responsabile. Siamo felici di questa collaborazione con Giorgio che, attraverso la sua creatività e il linguaggio del mondo della moda, ci permette di esprimere appieno l’attitudine del brand PULZE, Not Your Usual”.

Risultato di anni di ricerca, sviluppo e investimenti a livello internazionale, la tecnologia di PULZE offre un dispositivo dall’avvio rapido, con performance prolungata (fino a 20 utilizzi consecutivi a fronte di una sola ricarica) e all-in-one (non necessita di una custodia separata per la ricarica).

Grazie alla modalità di riscaldamento Inside-Out, lo stick viene scaldato dall’interno attraverso un elemento in ceramica che garantisce tempi di avvio più veloci e permette di avere un dispositivo insolitamente maneggevole. Inoltre, per rispondere a tutte le esigenze, è possibile scegliere tra due modalità di riscaldamento: Standard, per un’esperienza più intensa, ed Eco, per un’esperienza più discreta. Il piano di distribuzione di PULZE nelle migliori tabaccherie su tutto il territorio nazionale è partito a settembre e verrà completato nelle prossime settimane.

Giorgio Mallone, che da sempre con il suo lavoro si fa portavoce di una costante ricerca stilistica con l’intento di andare oltre gli stereotipi culturali e di genere, per la drop collection Not Your Usual per PULZE ha mutuato i codici e i linguaggi tipici della urban culture per reinterpretare il capo di moda più classico e iconico. Un’idea di smoking destrutturata, genderless, contemporanea che ne rivoluziona il significato. “Partecipare al lancio della campagna Not Your Usual di PULZE significa partecipare a un processo creativo e di ricerca, che culmina in un prodotto attento alle esigenze di un pubblico che cerca uno stile unico, nuovo, Not Your Usual”, afferma il designer Mallone.

Il lancio di PULZE in Italia è stato ideato e curato dall’agenzia Ogilvy Italia, che ha definito il concept strategico e creativo, gestito le attività di PR & Digital PR, ed è stata orchestrator di tutto l’evento eseguito grazie alla collaborazione di professionisti del settore eventi e moda: Creativa GWP – event production, Francesca Mascolino di Line Up – team regia, Bianca Heinmann – event creative direction, Salvatore Tricomi – set designer, Flavio Paolo – Music Designer.

– foto ufficio stampa Ogilvy –

(ITALPRESS).