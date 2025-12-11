Nordio “Lavoriamo anche sui criteri di carcerazione”

ROMA (ITALPRESS) - “Stiamo lavorando per una ridefinizione della situazione carceraria e dei criteri di carcerazione”. Lo afferma Carlo Nordio a margine di Atreju. Primo tema individuato dal ministro della giustizia, è “la detenzione differenziata dei tossicodipendenti, che molto spesso più che essere dei delinquenti da punire sono dei malati da curare", questo ha aggiunto può avvenire "soprattutto presso le comunità con un adeguato controllo. La seconda è che abbiamo un 15% di detenuti che non sono sottoposti a condanna definitiva, molti dei quali vengono prosciolti, la cui detenzione si rivela ingiustificata. Trovo più ragionevole evitare che si entri in prigione prima del processo, quando si è presunti innocenti, più che liberarli, sia pure per indulgenza, dopo la condanna, quando si è colpevoli conclamati”. xl5/sat/mca3