Non espongono il prezzo medio, sanzionati benzinai a Chieti

CHIETI (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Chieti ha intensificato i controlli in tema di trasparenza dei prezzi dei carburanti praticati al consumo. Le verifiche hanno riguardato 20 distributori stradali (2 in ambito autostradale) della provincia teatina e sono state comminate, a sei esercizi risultati non in regola, sanzioni che oscillano dai 1.400 ai 14.000 euro. col4/gtr