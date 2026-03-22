Non bastano i 21 punti di Fontecchio, Miami cade a Houston all’ultimo respiro: il resoconto Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Non basta un ispirato Simone Fontecchio ad evitare a Miami la sconfitta esterna nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Houston la vince sulla sirena: i Rockets la spuntano 123-122 con il canestro a un secondo dalla fine di Amen Thompson. Kevin Durant mette a referto 27 punti e diventa il quinto realizzatore all time in Nba superando Micheal Jordan. Non sono sufficienti agli Heat i 21 punti, con 3 rimbalzi e 3 assist, in 38 minuti di impiego di Fontecchio, autore del canestro del 122-121 per la squadra di Spoelstra, per evitare la quarta sconfitta di fila per la formazione della Florida.

I Los Angeles Lakers espugnano Orlando con il brivido. La franchigia californiana vince in volata 105-104 grazie al buzzer beater di Luke Kennard, che consegna a Luka Doncic (33 punti, 5 rimbalzi e 8 assist) e compagni il nono successo consecutivo. Bene anche Austin Reaves con 26 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Serata storta al tiro per LeBron James: 12 punti con il 38% dal campo per il numero 23 dei gialloviola.

Cleveland passa a New Orleans 111-106. Donovan Mitchell top scorer con 27 punti e 7 rimbalzi. James Harden aggiunge 20 punti, 6 rimbalzi e 10 assist. In doppia doppia anche Sam Merrill con 15 punti e 10 rimbalzi.

Ai Los Angeles Clippers serve un overtime per piegare Dallas in trasferta. 138-131 per i californiani, trascinati dal duo formato da Darius Garland e Kawhi Leonard, che mettono a segno rispettivamente 41 e 34 punti. Cooper Flagg va vicino alla tripla doppia (18 punti, 10 rimbalzi e 8 assist), ma i Mavs perdono l’ottava nelle ultime dieci.

Milwaukee sorprende Phoenix in trasferta 108-105. Assente Giannis Antetokounmpo, protagonista Ryan Rollins con 26 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. San Antonio non sbaglia in casa contro Indiana. 134-119 per gli Spurs, che mandano sei giocatori in doppia cifra. Dylan Harper e Keldon Johnson guidano con 24 punti a testa. Victor Wembanyama ne aggiunge 20 con 8 rimbalzi e 6 assist.

Charlotte domina sul proprio parquet contro Memphis con un LaMelo Ball da 29 punti e 4 assist e un Brandon Miller da 22 punti e 5 rimbalzi. Atlanta liquida Golden State 126-110. Gli Hawks si aggrappano a Dyson Daniels (28 punti, 7 rimbalzi e 6 assist) e a CJ McCollum (23 punti e 5 assist) in assenza di Jalen Johnson.

Philadelphia corsara a Salt Lake City. I 76ers battono 126-116 Utah, nonostante le assenze di Tyrese Maxey e Joel Embiid. Bene Quentin Grimes e VJ Edgecombe con 25 e 22 punti a referto.

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