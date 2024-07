BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un team selezionato di ingegneri del Nissan Technical Centre di Barcellona ha partecipato e portato a termine il Baja Aragon Rally con un X-Trail e-4ORCE modificato, alimentato dall’esclusivo sistema e-POWER di Nissan. L’X-Trail ha concluso con successo il rally, dopo due giorni impegnativi (27-28 luglio) durante i quali ha percorso più di 500 chilometri su un terreno difficile e impervio. Il veicolo è stato modificato e preparato da un team di sette ingegneri della funzione powertrain del Nissan Technical Centre Europe – Spain (NTCE-S). E’ guidato da Jonatan Gijòn, del team di dinamica del telaio e da Cesar Fernàndez del team di messa a punto del powertrain, entrambi esperti collaudatori Nissan. L’X-Trail è stato iscritto nella categoria “Open”, in vista di una possibile partecipazione all’evento l’anno prossimo nella categoria “Stock”, per veicoli basati su produzioni di serie, compresi gli ibridi.

“Siamo felici e orgogliosi di aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati con la partecipazione al Rally Baja Aragon, ovvero quello di arrivare semplicemente al traguardo. Le condizioni erano molto impegnative, con temperature elevate e terreni difficili. Il fatto di aver concluso il rally è un grande risultato per e-POWER e per il sistema a due motori e-4ORCE. Ed è anche merito della passione e dell’impegno di questo piccolo gruppo di ingegneri che ha lavorato così duramente per trasformare questa idea folle in realtà”, ha dichiarato Miquel Sasot, Manager, Powertrain Group, NTCE-S. L’esclusivo gruppo propulsore dell’X-Trail, denominato e-POWER, non è stato modificato rispetto alla versione di serie. Le uniche modifiche apportate per l’evento Baja consistono nell’aggiornamento della capacità di raffreddamento, nell’installazione di sospensioni potenziate, nell’installazione di una gabbia di sicurezza, di un serbatoio di carburante da competizione, di interni spogliati e nell’installazione dei dispositivi di sicurezza obbligatori.

Il progetto di modificare l’X-Trail per partecipare al Baja Aragon Rally è iniziato nel febbraio 2023 come “progetto di passione”, dopo che un piccolo gruppo di ingegneri del centro tecnico Nissan ha studiato l’X-Trail e la sua catena cinematica. Hanno concluso che, senza modifiche significative al gruppo propulsore, aveva il potenziale per competere in una gara di rally. “Nella funzione di ricerca e sviluppo di Nissan, diamo grande valore allo spirito di innovazione e all’imprenditorialità. Pertanto, quando il team ci ha presentato i risultati del lavoro svolto sulla fattibilità di modificare un e-POWER X-Trail, con il suo avanzato sistema di trazione integrale e-4ORCE, per competere in un rally, siamo rimasti affascinati e abbiamo condiviso che si trattava di un’ottima piattaforma per dimostrare la robustezza del gruppo propulsore”, ha dichiarato David Moss, Senior Vice President Research & Development della Regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania).

La configurazione unica del sistema e-POWER è ragione di successo per i clienti Qashqai e X-Trail. A differenza dei sistemi ibridi tradizionali, e-POWER utilizza solo il motore elettrico per azionare le ruote, ottenendo una sensazione di guida fluida, reattiva e lineare. Inoltre, grazie all’avanzato motore a benzina a bordo utilizzato solo per generare elettricità, non è necessario che i clienti colleghino la spina. In totale, dalla sua introduzione, sono state vendute più di 150.000 unità in Europa di veicoli dotati di e-POWER di cui 20.000 in Italia.

L’X-Trail combina il sistema e-POWER con l’avanzato sistema di trazione integrale e-4ORCE, un brevetto Nissan frutto della decennale esperienza nelle tecnologie 4WD e costituito da motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, che garantiscono prestazioni brillanti, sicurezza e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione.

Anche se non è mai stato pensato per le competizioni, il selezionato gruppo di appassionati ingegneri Nissan di Barcellona era così convinto delle eccezionali prestazioni e della robustezza del sistema che ha dedicato le proprie serate e i propri fine settimana allo sviluppo del piano per far partecipare l’X-Trail all’ambizioso rally. “In Nissan andiamo sempre oltre le convenzioni in linea con la nostra campagna ‘Defy Ordinary’, cercando attivamente nuove modalità per andare oltre lo status quo, essere più coraggiosi e sfidare le regole. Il selezionato team di Barcellona che ha riconosciuto il potenziale di X-Trail e-POWER con e-4ORCE ha incarnato questo spirito. Siamo felici e orgogliosi di loro e del loro straordinario risultato nel Baja Aragon Rally”, ha dichiarato Coralie Musy, Vice President, Brand & Customer Experience della Regione AMIEO.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).