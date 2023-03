MILANO (ITALPRESS) – La concessionaria Nissan Renord inaugura la sua nuova sede a Milano – Viale Certosa, 144 – in un distretto commerciale ad alta vocazione per il settore automobilistico.

Renord amplia così la sua struttura commerciale nel capoluogo lombardo e consolida la sua posizione di partner esclusivo del marchio Nissan sull’intera città di Milano.

Con un totale di 5 siti, di cui 3 vendita e assistenza (Milano Via dei Missaglia – Sesto San Giovanni – Monza) 1 solo vendita (Milano Viale Certosa) e 1 solo assistenza (Milano Via Serra), 84 dipendenti, di cui 8 da poco assunti per il nuovo sito di Viale Certosa, Renord è una delle realtà Nissan più importanti d’Italia.

L’inaugurazione del nuovo sito è avvenuta alla presenza del Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia Marco Toro che ha commentato: “Quella tra Nissan e Renord è una partnership nata nel 2007, cresciuta e rafforzatasi negli anni grazie agli ottimi risultati ottenuti dalla famiglia Bolciaghi e dalla sua squadra. Ora, con il nuovo sito di Viale Certosa, Renord amplia e rafforza la sua presenza su Milano per cogliere al meglio tutte le nuove opportunità offerte da un mercato particolarmente strategico per Nissan”.

Dal 2007, anno in cui Renord diviene concessionaria Nissan, a oggi la famiglia Bolciaghi è riuscita a confermare ottimi risultati in termini di vendita, post-vendita e soddisfazione clienti. Questo gli ha permesso di ampliare la propria zona di influenza commerciale, con l’apertura di un nuovo sito a Monza nel 2018 e un nuovo sito nella zona sud di Milano – Via dei Missaglia – nel 2021.

Renord è riuscita a far crescere l’intero mercato di riferimento, facendolo passare dall’ottava alla seconda posizione nella classifica nazionale Nissan, raggiungendo una quota di mercato del 2,3% nel 2022 (+9 punti percentuali rispetto alla media nazionale) e una soddisfazione clienti pari al 95,5%.

“Siamo nel pieno di una fase di transizione del settore automobilistico per rispondere alle sfide ambientali e alle normative sempre più stringenti – ha aggiunto Marco Toro nel corso dell’evento -. Per questa transizione Nissan punta sulla tecnologia e-POWER, uno degli assi portanti della sua strategia di elettrificazione, che unisce tutti i vantaggi dell’elettrico, ma senza la necessità di ricarica alla spina”. Roberto Bolciaghi, titolare di Nissan Renord, ha commentato: “Il nuovo showroom è un altro tassello nel nostro percorso di crescita, frutto della professionalità e della determinazione di tutta la squadra. Ci impegniamo per massimizzare la soddisfazione dei nostri clienti e fidelizzarli. In questo, Nissan ci supporta con una ricca gamma di prodotti, tecnologie innovative e servizi unici nel mercato”.

Bolciaghi ha inoltre aggiunto: “Siamo impegnati nella diffusione della mobilità elettrica e, in virtù di un accordo con Mobilize, installeremo di fronte al nuovo showroom di Viale Certosa 2 colonnine fast-charge da 100kW. I punti di ricarica entreranno in funzione a inizio estate e saranno accessibili 24 ore su 24”.

Protagonista dell’evento di inaugurazione è l’intera gamma elettrificata Nissa: Juke Hybrid, Qashqai e-POWER, X-Trail e-POWER e Ariya 100% elettrico.

– foto col/Italpress –

(ITALPRESS).