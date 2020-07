ROMA (ITALPRESS) – Nuovo logo per la Nissan. Negli ultimi 20 anni ha rappresentato non solo veicoli, ma anche un’identità, un biglietto da visita del brand verso i propri clienti. Per decenni, il logo storico Nissan è rimasto fedele alla filosofia del suo fondatore Yoshisuke Aikawa esprimendo il concetto di “Shisei tenjitsu o tsuranuku” ovvero “Se hai una ferma convinzione, sei in grado di penetrare anche il sole”.

Fedele a questo concetto, ora il logo Nissan si evolve e riflette i cambiamenti della società degli ultimi due decenni, aprendo la strada a una nuova era. Il nuovo logo esprime contemporaneamente le due essenze, quella del futuro e della tradizione, rimanendo ancorato al suo spirito di innovazione. Il nome dell’azienda è al centro, per rendere il marchio immediatamente riconoscibile, evocando sia i successi e i ricordi del passato sia il nuovo senso di evoluzione.

Il percorso è iniziato nell’estate del 2017, quando Alfonso Albaisa, Nissan Senior Vice President Global Design, ha iniziato a pensare a potenziali evoluzioni del logo e dell’identità del marchio. Ha costituito una squadra di progettazione guidata da Tsutomu Matsuo, Deputy General Manager Nissan Advanced Design Department, con l’obiettivo di realizzare uno studio completo. Alfonso Albaisa ha disegnato l’anima “sottile, leggera e flessibile” per poi condurre Tsutomu Matsuo e il suo team nei loro studi di strutturazione.

“Abbiamo preso ispirazione dalle scoperte scientifiche, tecnologiche, dalla connettività e come queste hanno cambiato la vita delle persone.”, ha dichiarato Alfonso Albaisa. “Come potete immaginare, il mondo digitale ha iniziato a farsi spazio nei nostri pensieri”.

Negli ultimi due anni, il team ha disegnato e proposto diversi progetti, tenendo sempre in considerazione anche le parole del fondatore Aikawa: “passione, innovazione, sfida”.

La squadra di progettazione ha preso in esame diverse soluzioni, tra cui che il logo dei futuri modelli elettrici si illumini. Poi sono state affrontate sfide tecniche, come le dimensioni del contorno del logo: per garantire un effetto nitido e la conformità alle normative per gli elementi illuminati delle auto. Inoltre, il logo deve essere ben riconoscibile anche quando è spento o stampato, sia su carta, ma anche in formato digitale. A prescindere dal mezzo, il nuovo logo rappresenta Nissan in modo inequivocabile e impattante.

Dopo molti schizzi e diversi modelli, il risultato è un logo con un’impressione bidimensionale, che riproduce il senso di leggerezza e flessibilità, come di sospensione fra più mondi. Il processo è iniziato in 3D per essere poi sviluppato in 2D: il badge del marchio illuminato è stato prima disegnato, estraendo l’area illuminata per rappresentare il marchio in forma 2D.

L’effetto complessivo della riprogettazione del logo è la transizione da un aspetto spigoloso a un aspetto fluido, familiare e digitale. Segna l’evoluzione di Nissan non solo come produttore di veicoli tradizionali ma anche come fornitore di mobilità e servizi.

“Il nuovo logo di Nissan conserva il nostro messaggio principale: “Se hai una ferma convinzione, sei in grado di penetrare anche il sole” ha affermato Matsuo. “In Nissan, questa forte convinzione nel potere del successo non ha mai vacillato e può essere vista nella nostra dedizione verso l’elettrificazione, le tecnologie di assistenza alla guida e la connettività. Il logo deve trasmettere tutto questo in un colpo d’occhio per dimostrare il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti, dei dipendenti e della società”.

