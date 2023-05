NAPOLI (ITALPRESS) – Nissan ed il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Università degli studi di Napoli Federico II hanno avviato una partnership per avvicinare i giovani al settore Automotive e alle nuove tecnologie per una mobilità sostenibile, sicura e connessa.

La collaborazione tra Nissan e il Dipartimento dell’ateneo partenopeo mira alla individuazione di figure professionali altamente specializzate nell’ingegneria, favorendo un dialogo diretto tra università e industria automotive. In quest’ottica, Nissan ha concordato con il Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica Magistrale un percorso articolato in diverse fasi, dalla formazione in aula tramite un seminario di approfondimento sulla mobilità elettrica sostenibile, sicura e connessa alla sperimentazione su strada e in laboratorio delle tecnologie con il test drive dei crossover elettrificati Nissan, dalla ricerca attraverso una borsa di studio sulla ricarica statica ad induzione per le vetture elettriche all’inserimento nel mondo del lavoro con due stage per neolaureati presso Nissan Italia nel settore tecnico e commerciale.

L’iniziativa ha preso il via oggi con il Seminario “La mobilità del futuro”, organizzato da Nissan in collaborazione con il DIETI. La presentazione del seminario, a cura di Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, si svolge presso l’Aula Seminari del DIETI sita in via Claudio 21 a Napoli davanti ad una platea di oltre 100 studenti e docenti di diversi corsi di Ingegneria. Introducono il seminario il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, Professore Fabio Villone, il Coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica, Professore Santolo Meo e il Professore Carlo Petrarca, docente di Elettrotecnica e promotore dell’evento. Durante questo primo incontro, Nissan ha dedicato ampio spazio ai temi dell’elettrificazione e delle tecnologie intelligenti per un approccio sostenibile alla mobilità, in linea con la visione aziendale Ambition 2030 per un mondo più pulito, sicuro e inclusivo. Inoltre, per sperimentare le tecnologie più innovative disponibili sulle vetture Nissan, i ricercatori del DIETI e gli studenti, diretti dai ricercatori, potranno effettuare test di laboratorio e test drive di Nissan Ariya, il Crossover Coupè 100% elettrico, e Qashqai e-Power, l’elettrico senza spina esclusivo Nissan, che saranno concessi in comodato d’uso gratuito per un mese.

Un laureando o laureanda del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica del DIETI, che avrà effettuato un percorso di studio e di ricerca sulla ricarica statica ad induzione per le vetture elettriche e che concluderà il ciclo di studi tra ottobre 2023 e giugno 2024, avrà inoltre la possibilità di accedere ad una borsa di studio del valore di 1.200 euro, offerta da Nissan.

Opportunità di lavoro per giovani laureati La collaborazione di Nissan con il mondo accademico napoletano proseguirà con due stage retribuiti per laureati magistrali, nei settori tecnico e commerciale dell’Azienda, che prevedono un percorso di training on the job, per stimolare i nuovi ingegneri all’inserimento in azienda e facilitarne l’accesso. “Stiamo studiando soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia che portino Nissan ad un futuro di ‘zero emission’ e ‘zero fatality’, investendo nella sostenibilità ambientale e qualità dell’aria e nelle forme di assistenza alla guida di livello avanzato che condurranno alla piena sicurezza e controllo del veicolo in guida autonoma” ha dichiarato Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan, che poi ha aggiunto: “Per fare tutto questo abbiamo bisogno di menti giovani e aperte che sappiano interpretare i cambiamenti in atto e quelli futuri. Poter disporre di ingegneri specializzati in nuove tecnologie applicate all’automotive, rappresenta linfa vitale per lo sviluppo del nostro settore. Per questo motivo riteniamo fondamentale dare sostanza e voce a iniziative come questa”.

“Una delle principali finalità strategiche del nostro Dipartimento è quella di accompagnare i nostri studenti durante tutto il loro percorso formativo e in particolare nel delicato momento in cui si affacciano al mondo del lavoro. Iniziative come quella odierna ci permettono di offrire una significativa opportunità ai nostri studenti proprio in questa direzione e di questo dunque ringraziamo Nissan. Nello specifico, le tematiche della mobilità elettrica e della guida autonoma sono da noi affrontate nell’ambito di specifiche linee di ricerca, sfruttando la circostanza che il DIETI è tra i pochi dipartimenti italiani a comprendere al suo interno le competenze dell’Ingegneria Elettrica e dell’Information and Communication Technology. Non a caso” ha dichiarato il Direttore del DIETI, Fabio Villone. “Per la seconda volta consecutiva siamo stati selezionati dal Ministero dell’Università e Ricerca come Dipartimento di Eccellenza, ossia uno dei migliori dipartimenti universitari italiani, proponendo un progetto esattamente focalizzato su questi aspetti. Dunque, l’interazione su queste tematiche con aziende come Nissan ha grandi potenzialità anche dal punto di vista della ricerca” ha concluso.

“I Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria elettrica hanno recentemente modificato e aggiornato la propria offerta formativa individuando, tra l’altro, un curriculum sull’energia da fonti rinnovabili e un curriculum sulla mobilità elettrica sostenibile. Questo aggiornamento è stato operato proprio per venire incontro alle esigenze del mondo del lavoro, con la formazione di laureati che abbiano le nuove competenze richieste dalla grande innovazione tecnologica che coinvolge i due settori citati. L’interesse per i nostri studenti da parte di una importante Azienda del settore automotive come la Nissan ci conferma la validità delle scelte operate e la bontà del lavoro di formazione quotidianamente svolto da tutti i docenti del Corsi di Laurea e ci sprona ad andare avanti nella formazione di ingegneri elettrici pronti a soddisfare, con le loro competenze, le professionalità richieste dall’attuale transizione ecologica” ha detto il professore Saltolo Meo, coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica. “Siamo onorati di partecipare ad un’iniziativa così importante, che, oltre a stimolare gli studenti verso l’eccellenza, offre loro l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro in un’azienda di alto livello come Nissan con la possibilità di intraprendere una carriera in un settore ad alto sviluppo tecnologico” ha concluso il Professore Carlo Petrarca.

