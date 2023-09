ROMA (ITALPRESS) – Nissan è l’auto ufficiale della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 18 al 29 ottobre 2023. La celebre kermesse, organizzata da Fondazione Cinema per Roma, si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica e coinvolgerà anche altri luoghi suggestivi della città.

Attori, registi e produttori raggiungeranno il red carpet, uno dei più grandi al mondo, e si muoveranno per le vie della Capitale a bordo dei crossover elettrificati Nissan Juke Hybrid, Qashqai e-Power, X-Trail e-Power e Ariya 100% elettrico. Con bassi consumi e basse emissioni, abitacoli comodi e silenziosi, innovative tecnologie di sicurezza, assistenza alla guida e connettività, i crossover elettrificati Nissan sono i mezzi ideali per muoversi in città nel massimo comfort.

Nissan ha scelto proprio la Festa del Cinema di Roma per celebrare i suoi 90 anni di storia. Dalla sua fondazione, nel 1933, Nissan si è da sempre distinta per passione, audacia, capacità di innovare e osare fare quello che gli altri non fanno. Novanta anni durante i quali gli ingegneri, i designer e i ricercatori Nissan hanno dato vita a prodotti e tecnologie divenuti punti di riferimento nel settore automobilistico.

Oggi, il nuovo corso stilistico e tecnologico di Nissan trova la sua massima espressione nel crossover 100% elettrico Ariya, nuova icona dell’impegno della Casa giapponese per un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo. E proprio Nissan Ariya sarà protagonista in esposizione statica presso l’Auditorium Parco della Musica durante le giornate dell’evento. La presenza di Nissan alla Festa del Cinema di Roma segue di poche settimane l’uscita nelle sale italiane del film Gran Turismo: la storia di un sogno impossibile ispirato al Nissan GT Academy, l’innovativo e rivoluzionario programma di eSport ideato e gestito da Nissan e Sony, che negli otto anni della sua durata, dal 2008 al 2016, ha trasformato 22 giocatori di video-giochi in piloti professionisti Nissan. Già a marzo 2022, il crossover compatto Juke nella versione speciale Kiiro aveva debuttato in Italia in occasione dell’anteprima del film The Batman, per celebrare la nuova partnership tra Nissan e Warner Bros. Pictures. E nell’ambito della stessa partnership, a luglio 2023, la tecnologia Nissan e-Power è stata protagonista della première italiana del film The Flash. La Casa giapponese rinnova così nel tempo il suo legame con il mondo del cinema, regalando insieme forti emozioni che fanno sognare il pubblico.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).