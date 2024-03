YOKOHAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nissan e Honda hanno annunciato che le due aziende hanno firmato un memorandum d’intesa in base al quale avvieranno uno studio di fattibilità per una partnership strategica nei settori dell’elettrificazione e dell’intelligenza dei veicoli. Per accelerare ulteriormente il cammino verso la neutralità dal carbonio e l’azzeramento degli incidenti stradali fatali, sarà essenziale sviluppare nuove tecnologie ambientali e di elettrificazione, nonchè nuovi software. Le due aziende hanno raggiunto l’intesa sulla base della convinzione che sia necessario unire i propri punti di forza ed esplorare la possibilità di una futura collaborazione. L’ambito dello studio di fattibilità comprende le piattaforme software per il settore automobilistico, i componenti principali relativi ai veicoli elettrici e i prodotti complementari.

“E’ importante prepararsi al ritmo crescente di trasformazione della mobilità nel medio-lungo termine ed è significativo che abbiamo raggiunto questo accordo sulla base di una comprensione reciproca del fatto che Honda e Nissan devono affrontare sfide comuni. Siamo pronti a ulteriori discussioni e puntiamo a trovare vantaggi per una crescita sostenibile” ha dichiarato Makoto Uchida, President and CEO Nissan. “In questo periodo di trasformazione dell’industria automobilistica che avviene una volta ogni cento anni, esamineremo il potenziale di partnership tra Nissan e Honda. Valuteremo insieme se la sinergia delle tecnologie e delle conoscenze che le nostre aziende hanno coltivato ci permetterà di diventare leader del settore creando nuovo valore per l’industria automobilistica” ha detto Toshihiro Mibe, Director, President and Representative Executive Officer Honda.

