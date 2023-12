ROMA (ITALPRESS) – Nissan innova anche nella comunicazione e sceglie il video podcast per continuare a celebrare i suoi 90 anni di storia. Sete episodi, divisi in due parti, disponibili su Spotify, che nel mese di dicembre ripercorrono le tappe fondamentali dell’azienda, dall’anno di fondazione (1933) fino ai giorni nostri, per raccontare prodotti iconici e tecnologie che hanno caratterizzato e influenzato il mercato automobilistico.

La narrazione è affidata a Fjona Cakalli e Simone De Donatis, voci e volti noti e autorevoli del settore automotive e della tecnologia, che con stile dinamico e coinvolgente accompagneranno gli utenti di Spotify in questo viaggio entusiasmante.

I primi 3 episodi, live questa settimana, sono dedicati alla nascita di Nissan e ai suoi valori fondanti, alla sua capacità di sfidare le convenzioni e ai modelli che negli anni ’80 e ’90 hanno lasciato un segno indelebile nel mercato automobilistico. Come Micra, vettura che ha rivoluzionato il segmento delle utilitarie, la prima city car con standard premium e prima giapponese a vincere il Car Of The Year. I protagonisti degli episodi dal 4 al 6 sono Nissan Qashqai e Juke che hanno dato vita rispettivamente ai segmenti crossover e B-SUV, Nissan Leaf – la prima vettura 100% elettrica per il mercato di massa – che, lanciata nel 2010, segna la strada verso un futuro di mobilità sostenibile. E poi un capitolo dedicato all’anima sportiva di Nissan, pura adrenalina che scorre partendo da Nismo e arriva alla Formula E. L’ultimo episodio, il settimo, è un’intervista a Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, che ripercorre la lunga storia di Nissan, le tante sfide che l’azienda ha affrontato e vinto e si appresta ad affrontare, sempre con lo stesso spirito audace e innovativo dei suoi primi 90 anni. Un racconto intriso di cultura giapponese, di attenzione al cliente, di rispetto e di capacità di osare fare quello che gli altri non fanno.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Nissan –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]