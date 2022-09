ROMA (ITALPRESS) – Nissan annuncia l’avvio della produzione del nuovo veicolo commerciale compatto Townstar 100% elettrico. La “stella cittadina” di Nissan è il quinto veicolo elettrificato lanciato dalla Casa giapponese nel 2022, dopo Juke Hybrid, Qashqai e-Power, Ariay e X-Trail e-Power, accelerando il percorso di elettrificazione della gamma, in linea con il piano a lungo termine Nissan Ambition 2030, e con l’obiettivo di totale neutralità dal carbonio dei prodotti e delle attività Nissan entro il 2050. Erede del Nissan e-NV200, pioniere e leader di mercato degli LCV elettrici, Townstar EV risponde alle esigenze delle attività commerciali cittadine, per le consegne dell’ultimo miglio anche nelle situazioni di limitazioni al traffico.

Townstar EV è realizzato sulla piattaforma condivisa CMF-CD dell’Allenza, presso lo stabilimento di Maubeuge, in Francia, centro di eccellenza per i piccoli veicoli commerciali.

Townstar EV vanta un propulsore elettrico ottimizzato, che eroga una potenza di 122 CV e una coppia di 245 Nm. Elemento caratteristico di questo motore elettrico è la gestione intelligente dell’energia e del raffreddamento della batteria che, insieme ad una aerodinamica avanzata, offrono un’autonomia di 300 km (in ciclo WLTP). La batteria da 45 kWh può essere ricaricata in corrente alternata (22 kW) o ricarica rapida (DC con CCS) che consente di portare la carica della batteria dal 15% all’80% in soli 37 minuti.

Townstar EV si presenta con un design completamente rinnovato, moderno e all’avanguardia, che richiama i tratti stilistici di altri modelli elettrici di Nissan. L’esclusivo shield frontale aerodinamico è impreziosito dall’intricato motivo Kumiko, che esalta il DNA giapponese e conferisce al veicolo un look ricercato. Gli interni sono orientati al massimo comfort ed ergonomia con un pacchetto tecnologico all’avanguardia. A bordo sono disponibili Apple CarPlay / Android Auto, la ricarica wireless per smartphone e ulteriori funzioni avanzate di connettività accessibili tramite lo schermo touch da 8 pollici, e dal quadro strumenti digitale da 10 pollici.

Nell’abitacolo è presente, inoltre, una pompa di calore che migliora il comfort e l’efficienza alle temperature più basse, diffondendo il calore della batteria nell’abitacolo durante i periodi dell’anno più rigidi.

Townstar è equipaggiato con oltre 20 soluzioni tecnologiche per la sicurezza e l’assistenza alla guida, che ne fanno un mezzo comodo, affidabile e sicuro. La “stella” cittadina di Nissan porta al debutto nella gamma LCV alcune importanti novità come il ProPILOT, il pacchetto di tecnologie di assistenza alla guida di Nissan già disponibile sulle vetture del Marchio, che regola l’accelerazione, la frenata, lo stop, la ripartenza e il mantenimento di carreggiata. Per la prima volta su un LCV Nissan anche l’Intelligent Around View Monitor (AVM), che grazie ad una sofisticata rete di telecamere riproduce una vista dall’alto a 360° dello spazio attorno al veicolo, facilitando le manovre di parcheggio e a bassa velocità.

La stabilità durante la guida è assicurata dal Side Wind Assist, che protegge dalle raffiche di vento laterali, e dal Trailer Sway Assist durante gli spostamenti a pieno carico. La frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di parcheggio automatico, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e il cruise control intelligente supportano efficacemente il guidatore soprattutto nei contesti urbani.

La versione Van di Townstar EV è stata pensata per soddisfare appieno le esigenze di clienti business in cerca di versatilità, praticità, spazio e capacità di carico. Il vano posteriore da 3,9 m3 con paratia girevole può ospitare agevolmente fino a due Europallet e 800 kg di peso. Notevole anche la capacità di traino, che si attesta a 1.500 kg. Le ampie porte scorrevoli laterali facilitano le operazioni di carico e scarico del veicolo, che in alternativa può essere allestito con portelloni a doppio battente 60/40 con apertura di 180°. L’ampia zona di carico, inoltre, comprende uno spazio dedicato a un vero e proprio “ufficio di bordo”. Townstar EV garantisce così piena modularità degli spazi di carico, a seconda delle esigenze specifiche di ogni impresa.

Il nuovo Townstar EV, così come tutta la gamma LCV Nissan, è coperto da garanzia paneuropea leader nel settore, pari a 5 anni o 160.000 km, alla quale si aggiunge la garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria. Sono inclusi la copertura paraurti, la garanzia sulla verniciatura e l’assistenza stradale, per la massima tranquillità dei clienti. Nissan Townstar EV, il partner commerciale perfetto per le attività in città, è disponibile con prezzi a partire da 31.200 euro (IVA e messa su strada escluse).

