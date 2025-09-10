Nipote di Camilleri “Un anno al suo fianco per l’Autodifesa di Caino”

ROMA (ITALPRESS) - "Sono qui per parlare non solo del nostro rapporto nonno-nipote, ma del laboratorio di scrittura di Andrea Camilleri. Ho lavorato con lui e per lui, nell'ultimo anno della sua vita, alla stesura dell'Autodifesa di Caino, la prima opera uscita postuma". Lo afferma Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri, a Roma a margine del primo incontro dei Mercoledì Talk, sul tema “D’inchiostro e di sangue - Camilleri oltre la pagina”, in occasione dei 100 anni dalla nascita del grande scrittore. sat/mca2