Nulla da fare per i cinque quesiti referendari sul tema della giustizia che non raggiungono il quorum richiesto del 50% più un elettore richiesto per la loro validità. L’affluenza, secondo i dati definitivi resi noti dal Viminale, è stata infatti poco superiore al 20,9% nei 7.903 comuni italiani. Nel dettaglio il primo quesito, quello sulla Legge Severino, ha avuto un’affluenza del 20,95%, la più alta. Per il secondo, sulla limitazione delle misure cautelari, l’affluenza è stata del 20,93%; stessa percentuale, 20,93%, anche per il terzo quesito, sulla separazione delle funzioni dei magistrati. Si è attestata al 20,92% per gli altri due quesiti: il quarto sul diritto di voto per i laici nei consigli giudiziari sulle valutazioni dei magistrati e il quinto sull’abolizione della raccolta di firme per la candidatura dei togati al Csm. Al momento quando mancano circa 300 sezioni da scrutinare sulle 61.569 definitive, vincono comunque i sì. In particolare, per l’incandidabilità dopo la condanna il sì è al 54,02%, per la limitazione delle misure cautelari al 56,18%, per la separazione delle funzioni dei magistrati al 74,10% per i membri laici dei consigli giudiziari al 72,03% e per l’elezione dei componenti togati del Csm al 72,60%.

