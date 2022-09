CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) – “Affrontiamo una squadra che lavora bene, molto ben strutturata, di palleggio, forte, quella che volevamo. Ci metterà in difficoltà. E’ una partita che non considero amichevole, ci sono tappe di avvicinamento e questo è il tipo di partita che ci permette di capire con chi viaggiamo e di chi ci dobbiamo fidare. Queste sono le partite che i mezzi giocatori sbagliano per l’atteggiamento. Per me conta tutto, alla fine del viaggio raccogliamo quel che si è seminato”. Lo ha dichiarato il ct della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato alla vigilia della prima amichevole della stagione contro i pari età dell’Inghilterra in programma a Pescara. Dal punto di vista fisico, la squadra è in buone condizioni: “Non dovremmo avere problematiche particolari – spiega -. Siamo riusciti a portare 27 giocatori in condizione di essere scelti. Spero che la squadra scenda in campo con l’intento di dominare la partita e di proporre il proprio gioco” ha aggiunto Nicolato.

