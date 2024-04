New York, le proteste contro Israele dividono la Columbia University

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Sono giorni di tensione al Campus della Columbia University di New York. Un gruppo di studenti è in presidio permanente per protestare contro quello che definiscono il genocidio dei palestinesi da parte di Israele a Gaza. Molti evitano le domande dei giornalisti, rispondendo che sono autorizzati a parlare solo alcuni delegati. C’è qualcuno che però non si nasconde dai microfoni, ed emergono opinioni divergenti sulla protesta e sulle accuse di antisemitismo ai manifestanti. Alla Columbia si è recato in visita lo speaker della Camera Mike Johnson. Nel suo discorso ha ricordato che la libertà d’espressione non autorizza a intimidire gli altri, e che alla Columbia come in altre università la protesta ha oltrepassato i limiti del dibattito tra posizioni diverse. sat/gtr (video di Stefano Vaccara)