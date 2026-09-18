Neurostimolazione, la riabilitazione è decisiva

ROMA (ITALPRESS) - Quattro persone con lesione midollare completa sono tornate a camminare grazie alla neurostimolazione controllata dal movimento del tronco: è il risultato di uno studio, pubblicato su Med - Cell Press a firma dei medici e ricercatori del MINE Lab dell’Università Vita-Salute San Raffaele, dell’Ospedale San Raffaele e della Scuola Superiore Sant’Anna. Sandro Iannaccone, direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell’Ospedale San Raffaele, spiega il ruolo e l’importanza della riabilitazione nel trasformare le risposte motorie generate dalla stimolazione in capacità concretamente utilizzabili dai pazienti. Inserire sottopancia: Sandro Iannaccone, direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell’Ospedale San Raffaele. sat/gtr/col