PINZOLO (ITALPRESS) – Nessuna positività tra i corridori dopo i 484 test effettuati tra il 20 e il 21 ottobre. Lo comunica RCS Sport che, in accordo con l’UCI (Union Cycliste Internationale) e con le squadre al Giro d’Italia, ha sottoposto gli staff “a ulteriori controlli antigenici, al fine di rafforzare le misure sanitarie previste dal protocollo UCI, e nel rispetto delle misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute. Nell’eventualità di un risultato positivo del test antigenico, il protocollo prevede che venga eseguito un test PCR per convalidare il risultato”. Come detto test negativi per i corridori, ma “un membro dello staff dell’Astana Pro Team è risultato positivo al Covid-19 ed è stato affidato al medico della squadra che ne ha disposto le misure di isolamento e ha intrapreso le azioni necessarie, in conformità con le regole dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

(ITALPRESS).