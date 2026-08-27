Nepal, sale a 389 il bilancio delle vittime

IPA87834146 - NUWAKOT, NEPAL, AUGUST 26, 2026: Houses and other structures in Trishuli Devighat Bazaar, Nuwakot, are seen damaged following flooding in the Bhotekoshi River in Rasuwa. Photo by Gopal Dahal / JNA Press/Sipa USA.

KATHMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) – E’ salito a 389 il numero dei morti accertati dopo la vasta frana che ha colpito il Nepal. Lo riferisce la polizia locale, impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone colpite dal disastro per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo 466 feriti e continuano a percorrere le rive del fiume Bhote Koshi colpite dall’alluvione per localizzare le persone disperse.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

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