MILANO (ITALPRESS) – Neos, compagnia aerea di Alpitour World, traccia un primo bilancio del collegamento tra l’Italia e il Kazakistan, lanciato lo scorso giugno, e lo fa a conclusione di due importanti appuntamenti: la 21esima edizione della Fiera Internazionale del Turismo KITF 2023, appena conclusasi ad Almaty e che ha rappresentato la più grande occasione di incontro e scambio professionale per il settore della ricettività in Asia centrale, e il forum “Kazakistan – Il Paese delle Grandi Opportunità”, che si tiene oggi a Milano.

Il volo diretto Milano Malpensa – Almaty, operato da un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti con due frequenze settimanali (il venerdì e la domenica dallo scalo milanese e il sabato e il lunedì dall’aeroporto kazako, con una percorrenza di 7 ore), si è rivelato, infatti, una grande opportunità di interscambio business e leisure tra i due Paesi.

“Sono 30.000 i passeggeri trasportati sulla rotta Milano-Almaty dall’apertura del collegamento ad oggi e contiamo di superare i 50.000 passeggeri totali entro fine ottobre” afferma Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato di Neos. “Ci aspettiamo un’ulteriore accelerazione nei prossimi mesi grazie alle importanti relazioni scaturite dal flusso di viaggiatori tra i due Paesi: il Kazakistan rappresenta uno dei più antichi snodi commerciali sulla Via della Seta, ricco di materie prime e scelto da molte aziende italiane per avviare lì il proprio business, mentre la popolazione dell’Asia centrale manifesta un grande interesse per l’Italia e per tutti i prodotti made in Italy. La sua posizione geografica è senza dubbio strategica e contiamo di implementare ulteriori accordi con la compagnia aerea di bandiera locale per realizzare voli in connessione sia verso l’Oriente, sia di incoming, verso il nostro Paese”.

La tratta è stata in primis istituita per il trasporto di merci e per assecondare la forte domanda di viaggi verso Italia da parte dei turisti kazaki, prima sfavoriti nel ranking degli arrivi per la mancanza di un volo diretto. Nel tempo la programmazione si è ampliata, arrivando a schedulare voli in coincidenza con quello da Almaty, per dare maggiori possibilità ai turisti che volano su Milano: l’Italia può rappresentare infatti la destinazione finale, può essere la porta di ingresso per l’Europa, oppure anche uno scalo verso mete più lontane, sfruttando la programmazione di Neos verso la Repubblica Dominicana, New York e L’Avana.

“Collegare due Paesi con un volo diretto è un passo fondamentale per incrementare affari, scambi culturali e turismo, che rappresenta una straordinaria risorsa per la crescita dell’occupazione e della nostra economia, come ha recentemente sottolineato il Ministro Tajani. A distanza di un anno -” ha dichiarato Marco Alberti, Ambasciatore d’Italia in Kazakistan – “i numeri, ma soprattutto la soddisfazione della gente, confermano che la scommessa fatta da Neos sul Kazakistan è stata vinta. I nostri Paesi sono meglio collegati e quindi più vicini. Siamo felici di aver contribuito ad un progetto che conferma la qualità dei risultati raggiunti grazie ad un’efficace collaborazione pubblico-privato. Siamo pronti a collaborare per far crescere ancora il progetto”.

Viceversa, il Kazakistan è una terra con una natura ancora incontaminata, da vivere 365 giorni l’anno, grazie anche al fitto calendario di eventi, e con un enorme potenziale economico, vista la grande disponibilità di carbone, uranio, cotone, rame e petrolio. Sede di molteplici aziende italiane in campo energetico, e non solo, il Kazakistan sta vivendo, infatti, un momento decisivo per il suo sviluppo, a seguito anche delle importanti riforme che sta apportando in campo politico, sociale e istituzionale.

Per Martino Castellani, Direttore Ufficio ICE di Almaty “Il volo Neos collega le due capitali economiche di Italia e Kazakistan, Milano ed Almaty, e rappresenta un vero e proprio ponte tra i nostri Paesi. Molti turisti e studenti, ma anche imprenditori kazaki raggiungono adesso Milano e l’Italia con maggiore facilità e minore tempo. Molti uomini d’affari italiani arrivano regolarmente in Kazakistan con il volo da Milano. Sono oramai almeno tre le edizioni de La Moda Italiana ad Almaty, evento principale per le aziende italiane del settore in Kazakistan, che importanti delegazioni italiane raggiungono Almaty proprio con il volo Neos. Inoltre, grazie a KITF 2023, la principale fiera per il settore turismo ad Almaty ed in Kazakistan, alla quale ha partecipato anche l’ENIT con un padiglione molto visitato, auspichiamo un’ulteriore crescita delle richieste per l’Italia, facilitata dal collegamento creato da Neos. Il volo è infine molto apprezzato per la qualità e la comodità offerte”.

Con questo collegamento Neos ha contribuito rafforzare la collaborazione bilaterale tra i due Paesi, uniti da interessi di sviluppo industriali e turistici, come dimostra anche la prima partecipazione di ENIT alla 21esima edizione della Fiera Internazionale del Turismo KITF 2023, tenutasi tra il 19 e il 21 aprile.

Il volo di Neos offre inoltre agli ospiti a bordo un’esperienza di volo più veloce e senza stop over, un ottimo rapporto qualità-prezzo, oltre a servizi e intrattenimento innovativi e personalizzabili, tutti asset che hanno portato la compagnia aerea ad essere una delle realtà più dinamiche e con la flotta più giovane d’Europa, con aeromobili di ultima generazione, anche sotto il profilo ambientale: con consumi di carburante ridotti, meno di emissioni di biossido di carbonio e più silenziosi, riducendo anche la rumorosità in cabina. Inoltre, il volo oltre al trasporto passeggeri include l’attivazione di trasporto merci per lo spazio di stiva dedicato.

– foto ufficio stampa Alpitour World –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com