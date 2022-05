MILANO (ITALPRESS) – Neos, la seconda compagnia aerea italiana parte del Gruppo Alpitour, annuncia una nuova partnership con Coswell, azienda a gestione familiare specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la cura e Il benessere della persona, per la realizzazione di un nuovo kit di cortesia da lasciare agli ospiti dei voli 787-9 Dreamliner.

La vacanza con Neos inizia subito: un resort ad alta quota che si prende cura dall’inizio alla fine del viaggio dei suoi passeggeri grazie a tanti piccoli accorgimenti che la compagnia ha studiato per rendere il volo il più piacevole possibile. Al centro della filosofia di Neos ci sono l’innovazione e la qualità, valori trasversali alla compagnia aerea e driver nella relazione con i clienti, ma soprattutto l’Italian style che caratterizza in modo distintivo l’offerta e i servizi a bordo: gli stessi valori che oggi ritroviamo nella recente partnership tra Neos e Coswell, interamente made in Italy.

Proprio per questo, in concomitanza con la giornata mondiale della protezione solare del 27 maggio, Neos e Coswell sono lieti di annunciare questa importante collaborazione che prevede un nuovo omaggio ai clienti che viaggeranno in Premium, la pochette Coswell pensata appositamente per offrire agli ospiti a bordo prodotti naturali e utili all’imminente vacanza e con un’attenzione all’ambiente, sensibilità condivisa da entrambe le aziende. Ad esempio nei voli Leisure in andata, ci sarà un Solare Prep spf 50, mentre per il ritorno un Doposole Prep, insieme ad altri prodotti per la cura della persona.

Per i voli City ci saranno prodotti diversi come la Prep Crema Dermoprotettiva e altri cosmetici.

Il nuovo kit di cortesia di Neos by Coswell si inserisce in un ampio e importante programma di cura degli ospiti a bordo che Neos ha avviato da diverso tempo e che, anno dopo anno, amplia i propri servizi per rendere l’esperienza in volo ancora più unica. Neos ha scelto Coswell perché in grado di fornire prodotti innovativi, oltre a essere una realtà con la quale condivide filosofia e visione contraddistinte da una spiccata attenzione alla ricerca e alla qualità.

Neos attualmente ha attive 12 partnership, che spaziano dall’intrattenimento al catering, da omaggi esclusivi a servizi utili a migliorare e semplificare l’esperienza di imbarco e a bordo, fino ai voli in connessione con altre compagnie per ampliare la gamma di destinazioni raggiungibili con i propri aeromobili.

Particolare attenzione infatti al catering, che esalta l’anima italiana di Neos: ogni menù è realizzato con ingredienti selezionati, genuini e di prima qualità. Le ricette rispettano i sapori tradizionali italiani e il servizio è curato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza gourmet, anche ad alta quota. I piatti sono pensati per soddisfare i gusti e le esigenze di ogni ospite a bordo, con proposte speciali anche per vegetariani, celiaci e diabetici.

L’intrattenimento è di ultima generazione e prevede contenuti on demand per adulti e bambini: film recenti, compilation musicali, giochi, informazioni di volo, magazine, shopping e bar, per ordinare drink freschi in ogni momento. Sui voli 787-9 Dreamliner è anche disponibile il servizio di connessione Wi-Fi ad alta velocità, per essere connessi durante l’intera durata del volo.

Un’eccellenza di servizi che si ritrova anche nelle caratteristiche tecniche della flotta di ultima generazione, composta da 737-8 MAX e 787-9 Dreamliner, e nel design unico in termini di stile, comfort ed efficienza. I filtri HEPA garantiscono un continuo ricambio dell’aria, la struttura in carbonio e il migliore sistema di pressurizzazione creano un ambiente più silenzioso e confortevole, che riduce gli effetti del jet lag, mentre i motori Rolls Royce hanno un’autonomia più alta e permettono di ridurre del 20% i consumi di carburante e le emissioni di CO2. Anche gli interni sono realizzati con un’attenzione spiccata al design e all’eleganza: finestrini intelligenti regolabili per filtrare la luce e più grandi del 65%, cappelliere e sedili più ampi e un innovativo sistema di mood lighting per accompagnare i passeggeri in ogni fase del volo.

“Siamo molto soddisfatti di aver portato a bordo questa nuova collaborazione 100% italiana con Coswell” – commenta Chiara Bertino, Manager Corporate & Inter-Companies Marketing. “Il nostro viaggio interamente Italian style si arricchisce ulteriormente con un nuovo servizio volto alla cura dei nostri ospiti, per noi il centro del business e della filosofia della nostra compagnia. La linea di amenities Coswell sarà una coccola ulteriore che offriremo ai clienti per farli sentire in vacanza nel momento in cui salgono a bordo.”

“Siamo lieti di aver intrapreso questa collaborazione con Neos, azienda che condivide con Coswell il rispetto per l’ambiente. Questa partnership permette a due realtà Made in Italy di unire le forze al fine di offrire prodotti di alta qualità durante viaggi indimenticabili” ha dichiarato Andrea Gualandi, Consigliere Delegato gruppo Coswell.

-foto ufficio stampa Alpitour-

(ITALPRESS)

