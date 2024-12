BARI (ITALPRESS) – A partire dal 3 giugno 2025, Neos arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta che collegherà l’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari-Palese a New York JFK.

Un’ulteriore opportunità di crescita per la compagnia aerea parte di Alpitour World che con la nuova direttrice diversifica e incrementa ulteriormente la propria attività di linea.

Il volo sarà attivo fino al 15 ottobre 2025 e opererà una volta la settimana con un Boeing 787-9 Dreamliner configurato con due classi di servizio (Premium ed Economy) e dotato di un totale di 355 posti.

L’aereo partirà da New York ogni martedì alle ore 16:00 (ora locale) e atterrerà a Bari il mercoledì alle ore 8:00, da dove ripartirà lo stesso giorno alle 11:30, con arrivo a New York alle 13:50.

Con questo nuovo collegamento, Neos amplia il proprio network verso il Nord America, dove è già presente dal 2021 con tre frequenze settimanali sulla tratta Milano Malpensa-New York e, da aprile 2023, con un volo non stop da Malpensa a Toronto. Inoltre, da giugno ad ottobre 2024, la compagnia ha introdotto il diretto Palermo-New York con due frequenze settimanali, già riconfermato per il nuovo anno, che ha fatto registrare performance molto positive.

“L’annuncio del volo diretto Bari-New York è il coronamento di un anno straordinario per Aeroporti di Puglia. Un anno ricco di successi e traguardi che ci hanno permesso di consolidare la nostra posizione come hub strategico per il Sud Italia – ha detto Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia -. Questo volo non arriva per caso. Lo abbiamo voluto, pianificato e costruito con determinazione, affinchè rappresentasse un ulteriore passo concreto verso una nuova fase di crescita internazionale. In questi anni la nostra visione strategica ha viaggiato sempre nella giusta direzione: rendere la Puglia una regione sempre più accessibile e connessa al resto del mondo. Pensare che fra qualche mese a Bari vedremo atterrare e decollare il Dreamliner 787-900 in configurazione da 355 posti, ci fa capire la maestosità dell’evento in cui abbiamo creduto fin da subito. Celebriamo un risultato che è solo l’inizio. Questo, infatti, è il primo volo che ci proietta verso il mondo, ma posso già anticipare che ne seguiranno altri, ampliando ulteriormente le opportunità per il nostro territorio e per chi sceglie la Puglia come destinazione. Il nostro obiettivo è chiaro: continuare a investire su nuove rotte e infrastrutture per trasformare il sistema aeroportuale pugliese in un motore di sviluppo economico, turistico e sociale, al servizio dei cittadini e delle imprese – ha aggiunto -. Stiamo costruendo il futuro della Puglia: un futuro di connessioni, opportunità e sogni che si realizzano ‘.

“Crediamo molto nelle potenzialità del mercato pugliese che in questi anni si è ritagliato un ruolo di primo piano nel panorama aeroportuale nazionale. Il numero di passeggeri negli aeroporti pugliesi è in continua crescita e il nostro obiettivo è di trasportare circa 12.700 viaggiatori nel primo anno di operatività – ha affermato Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato Neos -. Dopo il collegamento che ha unito la Sicilia agli Stati Uniti, espandiamo ulteriormente le nostre connessioni con New York, servendo un’altra importante regione italiana. Grazie a questo nuovo volo, avremo un’offerta giornaliera da New York verso l’Italia con tre frequenze da Milano, due da Palermo e una da Bari, contribuendo a sviluppare in modo significativo i flussi leisure e business tra i due Paesi ‘.

“Il Bari-New York è molto più di un collegamento aereo – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – è un sogno che prende il volo, un abbraccio tra la Puglia e il mondo, un ponte che unisce tradizioni, affetti e opportunità. Dopo un anno straordinario per Aeroporti di Puglia segnato da traguardi storici come lo spegnimento di 40 candeline, il superamento dei dieci milioni di passeggeri e l’accordo di programma da oltre 218 milioni di euro, celebriamo un risultato che rende la nostra regione ancora più protagonista a livello internazionale. Questo volo non è solo per chi sogna di scoprire della Puglia, ma anche per i tanti pugliesi che vivono a New York e negli Stati Uniti, che potranno tornare a casa più facilmente per riscoprire le loro radici e riabbracciare le loro famiglie. E’ un volo che fa battere il cuore della Puglia, perchè rende più vicine culture e comunità e testimonia la nostra ambizione di rendere questa terra una meta globale, sempre più accessibile e desiderata. Ringrazio Aeroporti di Puglia, Aldo Patruno e gli assessori Ciliento e Lopane, per il lavoro fatto. Questo risultato dimostra come lavorare duramente e sinergicamente nella stessa direzione sia la chiave giusta per raggiungere successi straordinari. Questo è un momento di orgoglio per tutti noi, un segnale forte che dimostra come investire in connessioni e infrastrutture significhi investire nel futuro della nostra regione. Ai pugliesi dico: sognate, viaggiate, ma soprattutto tornatè.

‘La Puglia è una regione con cui gli Stati Uniti hanno sempre avuto un legame speciale – ha dichiarato Tracy Roberts-Pounds, Console Generale degli Stati Uniti a Napoli -. Oltre diciotto milioni di americani rivendicano con orgoglio le loro origini italiane. Oggi, molti di quegli italo-americani sognano di poter visitare i luoghi di origine dei loro nonni, o dei loro bisnonni, e hanno creato un nuovo mercato dedicato al turismo delle radici. Il nuovo volo diretto tra Bari e New York aprirà sicuramente nuove opportunità nel settore del turismo, ma sarà anche un’ulteriore spinta per sostenere l’energia positiva e i giovani talenti di cui la Puglia è ricca, e contribuirà a creare nuove opportunità e prosperità per le nuove generazioni ‘.

‘La rete aeroportuale pugliese – ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento – ancora una volta dimostra di essere motore di sviluppo e pronta ad assumere il ruolo di snodo strategico nel Mediterraneo e punto di connessione tra l’Europa e il mondo. Ogni nuova rotta internazionale contribuisce infatti a rafforzare l’accessibilità del nostro territorio, agevolando non solo i flussi turistici, ma anche le relazioni commerciali e culturali. Voglio sottolineare come questo traguardo sia il risultato di una visione chiara e di un investimento continuo nelle infrastrutture aeroportuali, sostenuto da un importante accordo di programma. Siamo determinati a continuare su questa strada, potenziando sempre di più la nostra rete di trasporti e rendendo la Puglia un esempio di connessione e innovazionè.

‘Questo collegamento – ha dichiarato l’Assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane – rappresenta uno strumento formidabile per posizionare la nostra regione tra le destinazioni più desiderate a livello internazionale. Questo volo non solo facilita l’arrivo dei viaggiatori americani, sempre più attratti dalle bellezze, dalla cultura e dalle tradizioni della Puglia, ma rafforza anche la nostra capacità di dialogare con un mercato strategico come quello degli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di consolidare l’immagine della Puglia nel mondo, ma soprattutto di intercettare un turismo di qualità e sempre più globale, capace di generare valore per il territorio e le sue comunità’.

“Oggi – ha dichiarato il Direttore del Dipartimento Turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno – diamo una risposta a quanto emerso da un’analisi accurata dei flussi turistici e delle dinamiche del mercato statunitense, che riteniamo essere uno dei più rilevanti e in crescita per il nostro territorio. Gli Stati Uniti rappresentano infatti un mercato target per la Puglia, caratterizzato da un turismo ad alta capacità di spesa e da un crescente interesse verso gli elementi distintivi dell’offerta pugliese: la storia, la cultura, le tradizioni e l’enogastronomia. Dal punto di vista tecnico, l’integrazione di questo collegamento con le strategie regionali consentirà di ottimizzare l’effetto moltiplicatore sul territorio: da una più spinta internazionalizzazione dei flussi turistici, all’allungamento nel tempo e nello spazio della stagione, fino alla valorizzazione di eventi identitari dedicati alle comunità pugliesi all’esterò.

I voli saranno disponibili sul sito www.neosair.it per il mercato italiano, www.neosair.com per il mercato americano e attraverso gli uffici commerciali Neos a New York. Inoltre, saranno distribuiti attraverso le principali OTA a tutte le Agenzie di Viaggio italiane, nonchè sul mercato americano tramite GSA APG e disponibili sui GDS Amadeus e Sabre.

