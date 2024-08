Neolaureati già occupati, Italia fanalino di coda in Ue

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2023 l'83,5% dei neolaureati ha trovato impiego in Europa, una crescita dell'1,1% rispetto all'anno precedente e costante dal 2013, fatta eccezione per il 2020, fortemente segnato dalla pandemia. Lo stima l'Eurostat, che piazza Malta in cima a questa speciale graduatoria con il 95,8%, seguita da Olanda e Germania. Male invece l'Italia. Secondo l'ufficio di statistica dell'Unione europea, infatti, il Belpaese è fanalino di coda: i neolaureati -ovvero individui di età compresa tra 20 e 34 anni che hanno completato i loro studi negli ultimi 1-3 anni- che hanno trovato un'occupazione sono stati soltanto il 67,5%. Poco meglio hanno fatto Grecia e Romania. fsc/mrv