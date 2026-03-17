Nel weekend il fioretto impegnato a Lima, 24 azzurri in pedana

ROMA (ITALPRESS) – Ricomincia con il Grand Prix di fioretto a Lima il percorso della scherma internazionale. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo la capitale del Perù ospiterà la tappa del circuito d’élite di specialità in cui, come tutti i Gp, si disputeranno soltanto gare individuali a punteggio maggiorato.

Reduce dallo strepitoso (e doppio) successo dell’ultima prova di Torino, dove davanti al pubblico di casa lo scorso 7 febbraio vinsero Martina Batini – in finale su Arianna Errigo – tra le donne e Guillaume Bianchi tra gli uomini, l’Italia del ct Simone Vanni affronterà la trasferta sudamericana con 24 atleti. Nella competizione maschile saranno impegnati il numero 2 al mondo Guillaume Bianchi, Filippo Macchi (6), Tommaso Marini (8), Giulio Lombardi (18), Davide Filippi (22), Tommaso Martini (25), Alessio Foconi (27), Edoardo Luperi (44), Damiano Di Veroli (59), Lorenzo Nista (75), Damiano Rosatelli (76) e Giuseppe Franzoni (167).

Al femminile, invece, sulle pedane del Polideportivo saliranno Martina Favaretto (numero 2 del ranking mondiale), Martina Batini (3), Anna Cristino (7), Arianna Errigo (8), Martina Sinigalia (16), Alice Volpi (22), Elena Tangherlini (27), Irene Bertini (37), Carlotta Ferrari (41), Aurora Grandis (44), Margherita Lorenzi (144) e Matilde Molinari (203). Con il commissario tecnico Simone Vanni, guideranno gli azzurri in Perù i maestri Alessandro Puccini, Marco Ramacci e Luca Simoncelli, supportati dal medico Piero Franco e dai fisioterapisti Sara Primavera e Matteo Scodro.

Il calendario delle competizioni prevede venerdì e sabato le fasi preliminari, prima per i fiorettisti e poi per le fiorettiste, qualificazioni da cui sono esentati i “top 16” del ranking (già ammessi di diritto alla giornata clou), mentre domenica andranno in scena i tabelloni principali delle due prove che porteranno all’assegnazione delle medaglie. Lima è sei ore “indietro” rispetto all’Italia: dunque l’inizio degli assalti è previsto (alle 9 locali) quando nel nostro Paese saranno le tre del pomeriggio, mentre semifinali e finali di domenica cominceranno a mezzanotte ora italiana.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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