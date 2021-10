Nella nona giornata del 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, a Riccione, sono stati assegnerati altri due titoli. Gli assalti di oggi erano dedicati ai più piccoli. I primi atleti a scendere in pedana sono stati gli spadisti della categoria Maschietti con il greco Achilleas Antoniou, in gara con i colori del Frascati Scherma, che ha ottenuto la vittoria finale. Il titolo italiano della categoria è stato quindi assegnato a Daniel Ferro del Riviera Scherma, che aveva vinto la semifinale 10-9 su Giorgio Roppo (SS Lazio Scherma Ariccia) e che in finale è stato sconfitto 10-8 dall’atleta ellenico. In un podio interamente occupato da atleti del Veneto e del Lazio, il terzo posto è stato conquistato anche da Mattia Mollero della Scherma Verona.

Nella prova di sciabola Bambine è arrivato il terzo titolo italiano in questo GPG della Fides Livorno con Anna Torre.

L’atleta toscana si è qualificata tra le migliori otto e ha superato prima Matilde Reale (Frascati Scherma) 10-3 e poi Leonilde Buenza (Dauno Foggia) 10-7. In finale ha incontrato Ludovica Parma (Società del Giardino), che aveva a sua volta battuto 10-4 Eleonora Silvestri (Posillipo Napoli) e ha concluso l’assalto col punteggio di 10-3.

Domani, alle 9.30, avrà inizio la prova di spada maschile Giovanissimi e, alle 15, quella di sciabola femminile Ragazze.

(ITALPRESS).