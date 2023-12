ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022, secondo i dati della Banca d’Italia, le imprese titolari di rating di legalità finanziate presso il sistema bancario sono state 15.305, il 16,4% in più rispetto all’anno precedente. La percentuale delle imprese finanziate che hanno avuto benefici grazie al possesso del rating di legalità è stata pari al 70,2%, un dato invariato rispetto al 2021.

I benefici riconosciuti alle imprese si sono concretizzati principalmente nell’applicazione di migliori condizioni economiche in occasione della concessione o della rinegoziazione del finanziamento e nella riduzione dei tempi di istruttoria. In sede di prima istanza di finanziamento, i tempi di istruttoria si sono ridotti in quasi 6 casi su 10. Il miglioramento delle condizioni economiche si è verificato soprattutto in occasione della rinegoziazione del prestito (8 casi su 10).

Le imprese che non hanno conseguito benefici dal possesso del rating di legalità sono state 4.568, pari al 29,8% del totale delle imprese finanziate: nel 60,4% dei casi (2.761 imprese) l’assenza di benefici è dipesa dalla mancata presentazione dell’istanza per l’ottenimento del beneficio da parte dell’impresa nel corso dell’istruttoria; nei casi restanti il rating di legalità non ha apportato informazioni aggiuntive ai fini dell’accertamento del merito creditizio. Infine, 285 sono state le imprese titolari di rating di legalità a non essere state finanziate; nella maggioranza dei casi le relative istanze di finanziamento o di revisione delle condizioni non sono state accolte per insufficiente merito creditizio dell’impresa.

