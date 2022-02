ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Tutti sul web appassionatamente. Nel 2021 la total audience registrata da Audiweb ha raggiunto il 74,5% della popolazione dai 2 anni in su (+2,2% rispetto alla media del 2020). Pari a una media di 44,3 milioni di utenti unici collegati dai device rilevati. Naturalmente a farla da padrone è la fruizione del web da rete mobile sopratutto smartphone e tablet. Device usati dall’89,8% della popolazione di 18-74 anni, con 39,1 milioni di individui che si sono collegati mensilmente.

Le prime cinque categorie di siti e applicazioni mobile più visitate nel 2021: motori di ricerca; servizi e strumenti online;

piattaforme e siti di video; portali generalisti i Social Network (Member Communities); testate di informazione online.

Nel mese di dicembre sono stati 36,4 milioni gli individui che hanno navigato almeno una volta nel giorno medio, online per 2 ore 18 minuti in media.

Rispetto al 2020 la fruizione di internet nel giorno medio ha registrato un incremento dell’8,2%. Con un uso nel quotidiano ancora in crescita tramite mobile. Che raggiunge il 77,5% della popolazione tra i 18 e i 74 anni (+12,8%) e di quasi il 90% nel mese medio.

Nel 2021 l’andamento dell’audience online nel giorno medio tra i diversi mesi dell’anno riprende l’andamento normale pre Covid. Con lievi cali di fruizione in corrispondenza dei mesi estivi. O di intervalli legati a particolari festività e picchi di audience nei momenti di ritorno alla normalità. Ad esempio dopo le vacanze estive o in periodi con eventi di particolare rilievo.

Tra le prime cinque categorie di siti e applicazioni più visitati in media mensilmente nel 2021 troviamo: le categorie che raggruppano i motori di ricerca (Search) con 41,5 milioni utenti unici mensili; i servizi e strumenti online (Internet Tools / Web Services) con 39,6 milioni di utenti unici; le piattaforme e siti di video e cinema (Video/Movies) con 38,8 milioni di utenti unici

i portali generalisti (General Interest Portals&Communities) con 38,6 milioni di utenti; i Social Network (Member Communities) con 38,5 milioni di utenti.

Le testate di informazione online (Current Events & Global News) seguono poi con 38,1 milioni di utenti. Presentano elevati valori di audience media mensile anche le categorie che raggruppano i siti e le piattaforme di e-commerce di largo consumo (Mass Merchandiser). Con 32,2 milioni di utenti unici in media nel 2021. Infine ecco i siti governativi (Government) con 30,1 milioni di utenti. E i siti dedicati alla salute e al benessere (Health, Fitness & Nutrition) con 29,9 milioni di utenti.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com